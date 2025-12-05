España no puede con Brasil y luchará por el tercer puesto del Mundial Femenino de Fútbol Sala

Ana Luiza y Amandinha castigaron dos pérdidas en campo propio de la selección española en los primeros segundos del partido, disminuyendo la confianza del equipo dirigido por Clàudia Pons y entregando una considerable ventaja a Brasil cuando apenas transcurrían los compases iniciales de la semifinal del Mundial Femenino de Fútbol Sala que se celebra en Filipinas. Tal como consignó el medio, España quedó fuera de la lucha por el trofeo tras una derrota por 1-4 ante la favorita al título, conformándose con la disputa por el tercer lugar.

El inicio del enfrentamiento resultó adverso para la selección española, principal campeona europea del continente, que según detalló la fuente, encajó dos goles en menos de diez segundos, una situación que recordó a la estrategia empleada en la victoria contra Marruecos durante los cuartos de final. A partir de ese instante, el combinado nacional intentó recuperar terreno mediante ofensivas organizadas y una férrea actuación defensiva, destacando las intervenciones de la portera Elena González, quien evitó una diferencia mayor en la primera parte, tal como informó la fuente.

España mostró señales de mejoría con el correr de los minutos, logrando generar oportunidades peligrosas. Una de las más significativas llegó a través de un disparo lejano de Antía Pérez, quien aprovechó el adelantamiento de la guardameta brasileña Bianca para intentar sorprenderla, aunque el balón impactó en la cruceta, según describió el reporte consagrado. Brasil se mantuvo firme y no renunció a su propuesta ofensiva a pesar de la ventaja en el marcador, llegando al descanso conservando la diferencia.

En el segundo tiempo, la dinámica se mantuvo con una España más volcada al ataque que intentó incrementar su dominio. De acuerdo a las crónicas recogidas, Debora Vanin amplió la diferencia anotando el 0-3, acercando a la selección sudamericana a la definición del torneo. Pese al golpe anímico, el conjunto español desplegó sus últimos esfuerzos y logró descontar gracias al gol de Ale de Paz, recuperando momentáneamente la esperanza. A partir de ese momento, el equipo español apostó por el juego de cinco para asumir mayores riesgos en ataque.

Durante esta fase, las españolas generaron nuevas aproximaciones a la portería rival, pero el ímpetu ofensivo se vio frustrado por una nueva pérdida en su mitad del campo. Ante esa situación, Luana Rodrigues capitalizó para Brasil y estableció el 1-4, asegurando el pase a la final de la 'Canarinha', según relató el medio citado. Dicho resultado deja a la selección dirigida por Clàudia Pons con la obligación de buscar el tercer lugar del podio y cerrar su actuación en el primer Mundial Femenino de Fútbol Sala con una victoria.

Brasil enfrentará a Portugal en la final del torneo, tras la amplia victoria lusitana sobre Argentina por 7-1, de acuerdo a la información publicada por la fuente original. Por su parte, España deberá sobreponerse al resultado adverso y afrontar al combinado argentino, con el objetivo de finalizar su participación con una medalla. El desarrollo del partido evidenció la capacidad brasileña para imponer sus condiciones desde el inicio y la dificultad del equipo español para sobreponerse a los errores iniciales, lo que marcó la diferencia en la semifinal según la narración de los hechos por la fuente.