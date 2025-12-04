Paola Olmedo, al día en cuanto a la operación de corazón a José María Almoguera

El proceso de divorcio entre Paola Olmedo y José María Almoguera permanece en curso, según publicó Europa Press, aunque ninguno de los dos ha priorizado la formalidad debido a la carga de trámites y compromisos de tiempo. Esta situación administrativa, en palabras de Olmedo, no representa obstáculos para sus respectivas vidas personales, ya que ambos continúan sin pareja, y no existen motivos particulares que hayan impedido concretar la documentación para la separación legal. Dentro de este contexto, la noticia principal se centra en la intervención cardíaca a la que Almoguera debe someterse, un procedimiento considerado necesario a causa de fallas detectadas en el marcapasos que utiliza desde hace 12 años.

De acuerdo con Europa Press, Paola Olmedo detalló que la comunicación con Almoguera se ha mantenido, y que está informada tanto sobre el estado de salud del padre de su hijo como de los pasos previstos para la cirugía. Aseguró que Almoguera "está bien" y ha demostrado fortaleza frente a la inminencia del proceso. No obstante, aclaró que existe nerviosismo debido a que se trata de una intervención quirúrgica, pues, a pesar de su experiencia con revisiones médicas periódicas, esta situación representa un desafío personal relevante.

Olmedo explicó que el colaborador televisivo ha sido siempre meticuloso en lo referente a sus revisiones de salud, asumiendo compromisos rigurosos para el control de sus problemas cardíacos. Según Olmedo, la necesidad de una nueva intervención se ha tornado evidente por el desgaste del dispositivo a lo largo de más de una década de uso continuo, y valoró este procedimiento como un avance considerado positivo para la calidad de vida de Almoguera, asegurando que "es un cambio por algo mejor, va a estar a mejor".

Acerca de la logística familiar, Europa Press informó que Olmedo confirmó que la custodia de su hijo común es compartida, y que ese acuerdo funciona con normalidad. Respecto al vínculo con Carmen Borrego, madre de Almoguera, la esteticista declaró que la relación ha mejorado y actualmente es “bastante buena”, después de períodos previos de diferencias personales. Esta mejora en la relación con el entorno familiar incluye una convivencia más armónica y una gestión efectiva de las responsabilidades compartidas en el cuidado del menor.

Europa Press reportó también que, aunque la firma del divorcio se mantiene pendiente, ambos protagonistas coinciden en señalar la ausencia de conflictos mayores que obstaculicen el avance del trámite; mencionan factores ligados a tareas administrativas y disponibilidad de tiempo como los únicos responsables del retraso. Paola Olmedo expresó que no siente presión por completar el proceso, y que continúa su vida diaria sin que dicha situación le cause incomodidades.

La información de Europa Press aporta detalles relevantes sobre la perspectiva de Paola Olmedo ante este proceso médico que afronta José María Almoguera, así como sobre el estado de la relación familiar y las condiciones legales que rigen actualmente entre ambos. Las respuestas de Olmedo destacan un clima de cordialidad, acuerdos de custodia efectivos y un seguimiento responsable del bienestar de Almoguera antes de la operación.