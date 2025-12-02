Agencias

Manolo Bakes acelera su expansión en España con la apertura de una nueva tienda en Bilbao

Manolo Bakes acelera su expansión en España y continúa reforzando su presencia en el Norte de España con la apertura de su tercera tienda en Bilbao, según informa en un comunicado.

En concreto, la nueva tienda está ubicada en pleno corazón del Casco Viejo y cuenta con un espacio de más de 140 metros cuadrados que generará casi una decena de empleos, reafirmando así el compromiso de la compañía con el empleo local.

Con esta inauguración, Manolo Bakes alcanza su tienda número 64 en la Península, que se reparten en ciudades españolas como Madrid, Barcelona, Zaragoza, A Coruña, Fuengirola, Sevilla, Valladolid, Valencia, San Sebastián, Murcia, Gijón, Oviedo y Santander, así como en Portugal con dos tiendas en Lisboa, y consolida su crecimiento en Bilbao.

De esta forma, en el nuevo espacio además de sus icónicos Manolitos y Palmitas, los consumidores encontrarán su café de especialidad con un blend exclusivo 100% arábica, y un amplio surtido de más de 75 referencias dulces, saladas y bebidas exclusivas. Además, suma otras propuestas clave como sus sándwiches calientes premium y su propuesta navideña, enmarcada bajo la nueva campaña 'El regalo que no se devuelve'.

EuropaPress

