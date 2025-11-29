Planas aclara que la peste porcina no afecta a humanos y buscará limitar "al máximo" el impacto económico

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha aclarado este sábado que la peste porcina africana que ha reaparecido en España en los últimos días no afecta a los seres humanos, pero ha admitido el impacto económico que tendrá para el sector y ha asegurado que peleará para limitarlo "al máximo".

En los últimos dos días han aparecido en Barcelona seis cadáveres de jabalís que portaban la peste porcina africana, algo que no se veía en España desde 1994. Ya se han cercado 20 kilómetros en el área donde han aparecido los animales donde hay hasta 39 explotaciones.

En este escenario, Planas ha comparecido en una rueda de prensa para trasladar toda la información que tiene sobre este episodio. El ministro ha explicado que de los seis casos detectados sólo dos han sido ya certificados por el Laboratorio Central de Veterinaria de Algete.

Aunque ha admitido la magnitud del suceso, ha querido lanzar un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía porque el abastecimiento de carne de porcino "está asegurado" y no "cabe la posibilidad de transmisión o contagio" para seres humanos.

A renglón seguido, ha pedido toda la prudencia posible al sector productivo y adoptar todas las medidas necesarias en materia de vigilancia y bioseguridad para acotar lo sucedido y que no se propague.

SUCEDIÓ EN BÉLGICA E ITALIA

Durante su comparecencia, Planas ha comentado que el caso de ahora es comparable a uno que ocurrió en 2018 en Las Ardenas (Bélgica) y a otro en las inmediaciones de Roma en 2022.

El ministro ha recordado que tal como sucedió en aquellas dos ocasiones, desde el momento en el que se declara que hay un caso de peste porcina africana tiene que pasar un año para que el país se declare libre de peste porcina.

En lo que respecta al comercio exterior, el ministro ha recordado que este asciende a 8.800 millones de euros, de los cuales 5.100 millones se exportan a la UE y no están afectados por el caso ocurrido en Barcelona.

PREOCUPACIÓN POR 3.700 MILLONES

Sin embargo, hay otros 3.700 millones que se exportan a países terceros y donde China juega un papel importante con 1.100 millones en los que el Gobierno sí mantiene una alerta por el impacto que pueda tener la reaparición de casos de peste porcina.

El ministro ha apostillado que de los 44 países que exigen requisitos sanitarios específicos para la peste porcina africana, hay 24 de ellos que no tienen reconocida la regionalización del producto dentro de España, pero otros 20 sí lo hacen --entre los que se encuentran China, Japón, México o Vietnam-- y ya han cerrado las puertas a Barcelona.

"Es la provincia de Barcelona la que quedaría excluida de las exportaciones y estamos en contacto con las autoridades chinas (...) Nada más puedo indicar en este momento", ha aseverado el ministro de Agricultura.

El titular de Agricultura también ha dicho que de los 400 certificados de exportación para productos de porcino, un tercio se encuentran bloqueados en estos momentos y se está trabajando para que puedan desbloquear "a la mayor celeridad".

Con este panorama, Planas ha dicho que el objetivo principal ahora es "limitar el impacto económico" del suceso, sobre todo teniendo en cuenta el papel que juega el porcino en la economía española, al tener una cuota del 40% en la producción final ganadera y el 17% de la producción final agraria. Asimismo, España es el primer productor de la Unión Europea y el tercero del mundo después de China y de Estados Unidos.

SE DESCONOCE EL ORIGEN

Sobre el inicio del contagio, Planas ha dicho que se está investigando y que es "muy difícil" obtener una respuesta. Entre las hipótesis que se barajan, podría ser el desplazamientos de los jabalíes silvestres, la ingesta por parte de los jabalíes del algún producto que desencadenara la enfermedad o haber llevado a las zonas donde ha sucedido el episodio jabalíes para la cría.

El ministro ha dicho que no tiene cifras concretas sobre la afectación de este episodio en aquellos países que tienen un acuerdo de regionalización, pero ha aseverado que peleará "expediente por expediente", "país por país" y "certificado por certificado" para limitar "al máximo" el impacto sobre el sector.

Luis Planas se reunirá el lunes con el sector productor para analizar la situación y el miércoles habrá una reunión de seguimiento de la red de alerta sanitaria veterinaria con presencia de todas las comunidades autónomas.

Así, ha mandado un mensaje de apoyo al sector porcino y ha enfatizado que desde el Gobierno se seguirá trabajando para limitar "al máximo" el impacto económico de este episodio.