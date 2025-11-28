La reina Letizia apuesta a caballo ganador con su Hugo Boss favorito en la Embajada alemana

Los reyes han acudido en la noche de este jueves a la Embajada de la República Federal alemana, esta vez en calidad de invitados de su presidente, Frank-Walter Steinmeier, y la primera dama, Elke Büdenbender, que han ofrecido una cena en su honor, poniendo así el broche a su viaje de Estado a España. Una ocasión que le ha servido a doña Letizia para mostrar porqué es uno de los máximos exponentes de la moda a nivel internacional.

Y no sólo eso, sino también una de las soberanas que mejor sabe sacarle partido a su vestidor a la hora de reciclar, repetir modelo y sobre todo tirar de ese buen fondo de armario que todas las expertas recomiendan tener. Y un básico es el little black dress. El mismo que la reina ha lucido en la Embajada, su ya mítico Hugo Boss con el que ha hecho un guiño al matrimonio anfitrión al escoger al diseñador germano. El modelo en cuestión es el que estrenó en diciembre de 2029 en la entrega de los Premios de Periodismo Mariano de Cavia, Luca de Tena y Mingote, una de sus citas del año favoritas.

Se trata de un elegante vestido negro de corte midi, con escote de rejilla, a la altura del brazo salen unos flecos que caen por encima de los brazos y que llegan hasta la cintura, dándole movimiento al look. Para completar el outfit, doña Letizia ha escogido unos kitten heel de Magrit y un clutch satinado. Por último, ha llamado la atención que doña Letizia ha decidido ponerse una de las joyas de pasar, una de las pulseras gemelas de diamantes realizadas a partir de una antigua corona de la reina Victoria Eugenia.

El Hugo Boss con el que ha destacado la reina Letizia en la recepción ofrecida por el presidente alemán y su esposa a los monarcas españoles, es el que llevó, además de en los ya mencionados premios periodísticos del diario ABC de 2019; en octubre de 2021 en la entrega del Premio Francisco Cerecedo, donde aún cumplió con las restricciones por la pandemia llevando una mascarilla; y después volvió a ponérselo en marzo de 2023 durante el Congreso Internacional de la Lengua Española que se celebró en Cádiz.