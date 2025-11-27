El nuevo modo ahorro de energía de Google Maps comienza a llegar a los Pixel 10

Google ha comenzado a lanzar el nuevo modo de ahorro de energía de Google Maps para sus 'smartphones' de la serie Pixel 10, que permite reducir el consumo de batería del dispositivo mientras se utiliza la aplicación de navegación, aumentando la autonomía hasta cuatro horas más.

El servicio de navegación de Google Maps habitualmente conlleva un consumo elevado de batería al requerir el uso constante de datos móviles, acceso al GPS y la pantalla siempre encendida, normalmente con un brillo elevado, lo que se traduce en una experiencia algo exigente para el 'smartphone'.

En este sentido, utilizar Google Maps para un viaje largo en el que no se pueda recargar la batería del móvil puede ser un problema. Frente a ello, la tecnológica pretende ofrecer una experiencia más sencilla de navegación que permita ahorrar batería.

Se trata del Modo de ahorro de energía de Google Maps, que se dio a conocer recientemente como parte de las novedades del 'Pixel Drop' de noviembre y que ya se está comenzando a implementar para todos los 'smartphones' de la serie Pixel 10, como ha podido conocer Android Authority.

En concreto, este modo de ahorro de energía está pensado para la conducción en coche y se basa en un diseño simplificado de la aplicación que solo muestra la información clave, como los próximos giros del trayecto, pero deja de lado otras indicaciones y no enseña el mapa detallado.

De esta forma, puede ofrecer los servicios básicos de navegación ahorrando múltiples recursos y, por tanto, permite viajar con más tranquilidad, ya que Google asegura que la batería durará hasta cuatro horas más.

Como ha detallado el medio citado, esta opción utiliza una nueva función de Android llamada Modo AOD Mínimo, que permite que Google Maps se ejecute en la pantalla siempre activa con un consumo mínimo de energía. Por ejemplo, solo muestra imágenes en blanco y negro y utiliza un brillo reducido.

Así, para activar este modo de ahorro de energía en Google Maps, se deberá acceder a la página de Navegación dentro de la Configuración de la 'app'. Tras ello, en Opciones de conducción, se podrá activar el Modo de ahorro de energía. Con todo ello, por el momento, se trata de una función exclusiva de los últimos 'smartphones' de Google.