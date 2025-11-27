Carlos Sainz: "Ha sido un buen, que no perfecto, primer año en Williams"

La temporada de Fórmula 1 de 2025 se ha caracterizado por debates respecto al sistema de penalizaciones y la gestión de incidentes en pista, lo que generó opiniones divididas entre los pilotos y los comisarios. Según informó Europa Press, Carlos Sainz, piloto de Williams y actual director del sindicato de pilotos (GPDA), abordó estos desafíos en una rueda de prensa previa al Gran Premio de Catar, donde insistió en la importancia de revisar en profundidad la actuación de los comisarios para mejorar la toma de decisiones y, así, mantener la competitividad de la categoría.

El corredor madrileño expresó que uno de los principales problemas radica en la inconsistencia en el análisis y sanción de incidentes entre la parrilla y los comisarios. De acuerdo con Europa Press, Sainz consideró que la actual forma de evaluar los incidentes ha provocado confusión, dadas las distintas perspectivas sobre lo que constituye una infracción o un "lance de carrera". En sus palabras, “Creo que nos tenemos que sentar y analizar muchos de los incidentes. Ha habido mucha división de opiniones. Pilotos, FIA, comisarios, distintas formas de evaluar distintos incidentes. Y creo que ha habido mucha confusión este año”.

Profundizando en la raíz de este problema, el piloto señaló que las guías impuestas para juzgar incidentes han resultado inadecuadas, al no permitir la suficiente flexibilidad para considerar cada situación de manera individual. "Nos apoyamos en las guías, y las guías no han permitido que se juzgaran los incidentes como incidentes o lances de carrera, porque siempre ha habido un retrovisor delante o detrás de un neumático. No sé exactamente lo que dice la norma, pero para mí, en ese sentido, creo que no ha sido una implementación exitosa esas guías", detalló Sainz, según publicó Europa Press.

En la búsqueda de soluciones, Sainz propuso incorporar expilotos al panel de comisarios encargados de analizar estos incidentes. Explicó que la intervención de expilotos aumentaría el nivel de acierto en la asignación de responsabilidades, dado su conocimiento y experiencia en situaciones reales en pista. Según el medio citado, el madrileño evaluó que “asignan la culpa bastante bien, o lo achacan a un lance de carrera con bastante precisión”. Sainz argumentó: “En un mundo ideal, no tendríamos estas guías. Me impresiona el trabajo que se hace en algunas retransmisiones sobre el análisis y cómo juzgan la culpa según el escenario, y creo que es un nivel de análisis altísimo. Y por supuesto, no vamos a estar siempre de acuerdo con estos expilotos, pero creo que la mayoría de las veces se acercan a un 90% de acierto”.

El español aclaró que no pretendía descalificar la labor de los actuales comisarios, pero recalcó que los exdeportistas en esta función podrían desempeñar dicha evaluación sin influencias externas ni sesgos. Sainz comentó, siguiendo la información facilitada por Europa Press, que “esos expilotos, sin guías, podrían juzgarlo correctamente y no habría ningún sesgo o algo parecido. Serían muy honestos y muy precisos. Ahí dejo la idea".

Más allá de los aspectos normativos y de la gestión de carrera, Sainz valoró su desempeño y el del equipo Williams durante la temporada, especialmente en la última carrera en Las Vegas. Según recogió Europa Press, Sainz consiguió un quinto puesto y lideró la zona media, lo que consideró un logro significativo para el equipo en comparación con sus rivales directos. Destacó que "el siguiente coche de la clase media estaba lejísimos", interpretando esa diferencia como evidencia de la mejora alcanzada.

No obstante, el piloto comentó que el circuito de Catar podría representar uno de los mayores retos para la escudería este año debido al rendimiento en curvas rápidas, un aspecto en el que reconoció que Williams muestra ciertas limitaciones. Explicó que “parece que somos los más lentos en las curvas rápidas, esas curvas de 150 a 200 kilómetros por hora, y en Catar solo tienes ese tipo de curvas, así que a menos que demos con la configuración que haga que el coche cambie, me temo que va a ser uno de los fines de semana más complicados de la temporada”.

Según Europa Press, Sainz destacó la oportunidad que representa este desafío para aprender y entender el origen de los problemas de rendimiento del monoplaza, así como para sacar el máximo provecho en condiciones adversas. “Es una buena oportunidad para el equipo y para mí para aprender el por qué somos lentos o débiles en este tipo de curvas y ejecutar un buen fin de semana en una pista complicada”, afirmó.

Respecto a sus expectativas al inicio de la temporada con Williams, Sainz manifestó que haberse reincorporado a un equipo de la clase media tras haber estado en una escudería considerada de primer nivel implicó un periodo de adaptación. No obstante, valoró positivamente el resultado general obtenido hasta el momento. El medio Europa Press recogió sus declaraciones: “Las expectativas siempre son altas, pero he intentado mantenerlas controladas. Sabía que iba a ser un año complicado para mí, viniendo de un equipo top y volviendo a la clase media. Pero, sinceramente, si me hubieras dicho cuando firmé mi contrato con Williams en el verano de 2024 que íbamos a tener un podio, 5º en el Mundial de Constructores, estar a un par de décimas de los equipos de arriba en muchas pistas, otro podio en una sprint, muchos puntos, tanto para Alex como para mí, hubiera firmado aún más rápido".

Al analizar la dinámica interna del equipo, Sainz explicó que Williams vivió una campaña con altibajos, experiencia común entre equipos de media parrilla. Destacó la necesidad de adaptarse constantemente y subrayó la existencia de momentos destacados que superaron sus expectativas iniciales. “Como cualquier equipo de clase media, hemos tenido muchos altibajos. Yo me he tenido que readaptar a pilotar en esta posición y, aunque no ha sido un año perfecto, hemos tenido muchos momentos buenos, momentos que no hubiera podido soñar”, relató según Europa Press.

En otro apartado de su intervención, Sainz abordó el reciente cambio regulatorio respecto al límite de vueltas para realizar la parada en boxes, aumentado a 25. Expresó escepticismo sobre la viabilidad de imponer dos paradas obligatorias en carreras futuras. Opinó que la falta de variedad estratégica en las competiciones resta interés y limitaciones para los equipos. "He visto comentarios diciendo que las carreras son mejores cuando tienes variedad de estrategias entre una o dos paradas, o dos o tres, pero no cuando son dos paradas, porque todo el mundo tiene la misma degradación, mismos neumáticos, así que te resta flexibilidad. La solución futura de la Fórmula 1 es tener una mayor variedad de estrategias”, puntualizó Sainz, según consignó Europa Press.

La visión de Sainz para Williams pasa por la búsqueda de regularidad y aprendizaje constante para incrementar su nivel competitivo, mientras continúa participando en el debate sobre la gestión de la competición y apostando por reformas orientadas a la equidad y la transparencia en las carreras. El análisis del piloto subraya la complejidad del contexto actual en la Fórmula 1 y deja abierta la posibilidad de cambios significativos en los sistemas de penalización y en la estrategia de competición para próximos campeonatos.