(Crónica) El Everton evita su autosabotaje y derrota al Manchester United

El Everton ha derrotado este lunes al Manchester United (0-1) en Old Trafford en el último partido de la duodécima jornada de la Premier League, donde el solitario gol de Kiernan Dewsbury-Hall evitó el 'suicidio' de los 'Toffees', que se quedaron con un jugador menos en el minuto 13 por la expulsión de Idrissa Gueye tras agredir a su propio compañero Michael Keane.

En una acción insólita, después de una acción peligrosa de los 'Red Devils' antes del primer cuarto de hora, Gueye veía la roja directa tras dar un manotazo en la cara al capitán Keane, al que recriminó un error defensivo. Mientras Jordan Pickford se llevaba al senegalés, Keane le llamaba "estúpido".

Justo antes de cumplirse la primera media hora y a estar ya en inferioridad, los de David Moyes consiguieron ver puerta gracias a Dewsbury-Hall, que cazó un rechace y puso el balón en la escuadra. Fue suficiente para que el equipo sellase su segundo triunfo seguido y sume 18 puntos, los mismos que un United que enlaza tres partidos sin ganar.