Japón despliega nuevos misiles en una isla cercana a Taiwán

El ministro de Defensa de Japón, Shinjiro Koizumi, ha anunciado este domingo el despliegue de misiles tierra-aire en la isla de Yonaguni, en el sur del archipiélago nipón, en medio de las tensiones provocadas por las recientes declaraciones de la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, sobre su disposición a defender Taiwán de una posible intervención militar china.

"La unidad de misiles reducirá la posibilidad de un ataque armado contra nuestro país. La afirmación de que generará más tensión en la región es infundada", ha afirmado Koizumi desde la base militar de Yonaguni en declaraciones recogidas por el diario japonés 'Asahi Shimbun'. Los misiles serán de medio alcance, como los estadounidenses SAM, preparados para interceptar aviones de combate y misiles de crucero.

La isla de Yonagumi se encuentra a unos 110 kilómetros de Taiwán, en las islas Nansei, en la región japonesa de Okinawa. Koizumi ha visitado la isla para "reforzar la defensa del suroeste". "He renovado mi compromiso de proteger las vidas y la paz de la gente, así como el territorio, las aguas y el espacio aéreo de nuestro país", ha señalado.

En los últimos diez años Japón ha instalado nuevas bases militares en la zona, como las de Yonaguni (2016), Amami Oshima y Miyakojima (2019) e Ishigaki (2023).

La primera ministra japonesa, en el cargo desde octubre, ha provocado malestar en China tras afirmar que un ataque de China contra Taiwán podría provocar una reacción militar por parte de Japón.

Taiwán es independiente 'de facto' de China desde 1949, cuando se convirtió en el único territorio chino que no controlaba el Partido Comunista Chino de Mao Zedong tras la revolución que lo llevó al poder. Pekín aspira a una reunificación pacífica, pero no descarta una intervención militar puesto que considera que la isla está bajo su soberanía formal.