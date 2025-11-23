Israel anuncia un ataque contra el 'número dos' de Hezbolá en el sur de Beirut

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha confirmado un ataque aéreo efectuado contra el 'número dos' del partido-milicia chií Hezbolá, su jefe del Estado Mayor, Haizam Alí Tabatabai, en el sur de Beirut, y de momento se desconoce si ha conseguido su objetivo.

El anuncio de Netanyahu tiene lugar después de que el Ejército de Israel lanzara un "ataque de precisión" contra un individuo que identificó en un primer momento como un integrante "clave" de las milicias de Hezbolá en el sur de Beirut, en su primer bombardeo en meses contra la capital de Líbano.

Alí Tabatabai es considerado la mano derecha del secretario general de la organización, Naim Qassem, que a su vez asumió el cargo tras la muerte de su predecesor, Hasan Nasralá, muerto por un ataque israelí en septiembre del año pasado.

La agencia oficial de noticias libanesa, NNA, ha constatado "víctimas y daños materiales de consideración" en una zona que Israel considera como un bastión de Hezbolá en la capital de Líbano, pero que se ha quedado relativamente al margen de sus ataques desde el alto el fuego pactado con el partido-milicia chií hace un año.

Sin embargo, Israel sí que ha continuado atacando el sur de Líbano con asiduidad en ataques que ha justificado como operaciones para impedir la reconstrucción de las posiciones de las milicias de Hezbolá en la zona.

El Gobierno libanés ha condenado constantemente estas operaciones y exigido al Ejército israelí que permita a las fuerzas libanesas que garanticen la seguridad en la zona.