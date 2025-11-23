Agencias

El líder opositor camerunés Issa Tchiroma Bakary boicotea las elecciones regionales de la semana que viene

Guardar

El líder opositor camerunés Issa Tchiroma Bakary ha dado orden a su partido, el Frente de Salvación Nacional de Camerún (FSNC) de que se abstenga de presentarse a las elecciones regionales del próximo 30 de noviembre en un nuevo episodio de la crisis abierta tras los comicios presidenciales de octubre.

Bakary sigue convencido de su victoria en estos comicios y se ha declarado "presidente electo" del país tras acusar de fraude electoral al ganador, el histórico dirigente Paul Biya.

En un comunicado publicado por su oficina, Bakary justifica su decisión apelando precisamente su estatus como autoproclamado ganador de las presidenciales. "El pueblo camerunés eligió inequívocamente al presidente Issa Tchiroma Bakary para dirigir la nación y exige el reconocimiento del veredicto de las urnas", hace saber su oficina. Dada esta circunstancia "ningún proceso electoral puede ser legítimo" desde entonces.

Bakary ha llegado a publicar incluso sus propios "nombramientos" y anunciado, como recuerda el comunicado "su intención de reformar de inmediato el código electoral y las instituciones de supervisión, como la comisión electoral (la ELECAM) y el Consejo Constitucional. "Los consejeros regionales actuales y su elección no reflejan el deseo de autonomía del pueblo. Por lo tanto, las próximas elecciones regionales carecen de trascendencia duradera. Simplemente demuestran por qué debemos defender la voluntad del pueblo soberano que votó por el presidente electo por una clara mayoría", concluye su oficina.

El Gobierno camerunés ha hecho oídos sordos al comportamiento exhibido por Bakary. Los resultados oficiales disputados por el opositor reflejaron que Biya, de 92 años y el jefe de Estado de mayor edad del mundo, se impuso en los comicios con un 53,7 por ciento de los votos, según los resultados oficiales, que dieron un 35,2 por ciento de las papeletas a su rival.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Sumar lleva al Congreso su propuesta para prohibir la alimentación forzada en la producción de foie gras

Sumar lleva al Congreso su

Continúa la búsqueda con un avión de Frontex de los migrantes desaparecidos de la patera rescatada al sur de Cabrera

Continúa la búsqueda con un

AV. Florentino Pérez: "El Real Madrid simplemente se opone a todo lo que no es normal, ético ni legal"

AV. Florentino Pérez: "El Real

La Reina Letizia rescata su precioso conjunto bordado en rosa bebé de Carolina Herrera

Letizia deslumbra al asistir a la conmemoración de la monarquía reuniendo a figuras clave de la transición española, luciendo una elegante creación diseñada por Carolina Herrera durante la solemne entrega del Toisón de Oro a la reina Sofía y otras personalidades

La Reina Letizia rescata su

Trump vuelve a exigir la cárcel para los congresistas demócratas que llamaron al Ejército a ignorar sus órdenes

Trump vuelve a exigir la