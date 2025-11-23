El líder opositor camerunés Issa Tchiroma Bakary boicotea las elecciones regionales de la semana que viene

El líder opositor camerunés Issa Tchiroma Bakary ha dado orden a su partido, el Frente de Salvación Nacional de Camerún (FSNC) de que se abstenga de presentarse a las elecciones regionales del próximo 30 de noviembre en un nuevo episodio de la crisis abierta tras los comicios presidenciales de octubre.

Bakary sigue convencido de su victoria en estos comicios y se ha declarado "presidente electo" del país tras acusar de fraude electoral al ganador, el histórico dirigente Paul Biya.

En un comunicado publicado por su oficina, Bakary justifica su decisión apelando precisamente su estatus como autoproclamado ganador de las presidenciales. "El pueblo camerunés eligió inequívocamente al presidente Issa Tchiroma Bakary para dirigir la nación y exige el reconocimiento del veredicto de las urnas", hace saber su oficina. Dada esta circunstancia "ningún proceso electoral puede ser legítimo" desde entonces.

Bakary ha llegado a publicar incluso sus propios "nombramientos" y anunciado, como recuerda el comunicado "su intención de reformar de inmediato el código electoral y las instituciones de supervisión, como la comisión electoral (la ELECAM) y el Consejo Constitucional. "Los consejeros regionales actuales y su elección no reflejan el deseo de autonomía del pueblo. Por lo tanto, las próximas elecciones regionales carecen de trascendencia duradera. Simplemente demuestran por qué debemos defender la voluntad del pueblo soberano que votó por el presidente electo por una clara mayoría", concluye su oficina.

El Gobierno camerunés ha hecho oídos sordos al comportamiento exhibido por Bakary. Los resultados oficiales disputados por el opositor reflejaron que Biya, de 92 años y el jefe de Estado de mayor edad del mundo, se impuso en los comicios con un 53,7 por ciento de los votos, según los resultados oficiales, que dieron un 35,2 por ciento de las papeletas a su rival.