Zelenski comienza a evaluar el plan de Trump con líderes de la UE, la OTAN y Reino Unido

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, sostuvo este viernes una conversación con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, en la que ambos analizaron los posibles escenarios que se presentan para Ucrania tras haberse hecho pública la propuesta estadounidense de paz, según consignó el medio de referencia. Esta iniciativa, impulsada por Estados Unidos y apoyada por el expresidente Donald Trump, plantea garantías de seguridad para Ucrania a cambio de reconocer la consolidación del control ruso sobre las regiones orientales de Crimea, Donetsk y Lugansk. El mandatario ucraniano detalló a través de un mensaje publicado en su cuenta oficial de X que está evaluando el plan estadounidense junto con líderes europeos, en un proceso que busca garantizar que el resultado constituya una "paz real y digna" para su país. La propuesta estadounidense marca un nuevo punto de tensión al requerir que Kiev ceda territorio en el este, mientras la Unión Europea subraya la importancia de proteger los intereses ucranianos y europeos en cualquier negociación.

De acuerdo con la información difundida por el medio, Zelenski celebró reuniones con el canciller alemán Friedrich Merz, el presidente francés Emmanuel Macron, el primer ministro británico Keir Starmer, así como con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, António Costa. En estos encuentros, los líderes discutieron una iniciativa compuesta por 28 puntos redactada por la administración estadounidense, cuyo contenido ofrece a Ucrania futuras garantías de seguridad, pero también implica aceptar que Rusia mantenga el dominio sobre ciertos territorios. Zelenski recalcó durante estos intercambios que el Gobierno ucraniano debe tener voz y voto decisivos en cualquier vía diplomática que se considere para finalizar la guerra, según detalló el medio.

Las posiciones de los líderes europeos transmitidas a Zelenski enfatizan su respaldo total a Ucrania en busca de una solución que represente una paz duradera y justa, según palabras del canciller Merz citadas por el medio: “Ucrania cuenta con nuestro apoyo pleno e inquebrantable para una paz justa y duradera”. El jefe de la diplomacia alemana subrayó igualmente la necesidad de proteger tanto los intereses europeos como los ucranianos, y defendió que la defensa de Ucrania se oriente hacia el fortalecimiento de su línea de frente actual. Merz reconoció los intentos estadounidenses de resolver el conflicto, agradeciendo los esfuerzos de Trump y la disposición estadounidense para ofrecer “sólidas garantías de seguridad”.

La propuesta de Washington, presentada como un borrador para el fin del conflicto iniciado por la invasión rusa de febrero de 2022, sitúa la aceptación de la pérdida de regiones orientales por parte de Ucrania como eje central del acuerdo. No obstante, el medio consignó que los líderes europeos han manifestado reticencias respecto a esta condición, defendiendo que cualquier negociación tenga en cuenta el frente de combate actual, sin requerir la cesión de territorios adicionales a Rusia. El primer ministro británico, Keir Starmer, expresó en un comunicado oficial desde Downing Street que la postura de Londres coincide con la de los socios europeos, reafirmando cómo la “línea de contacto” —es decir, el frente de batalla vigente— debe servir de punto de partida para cualquier diálogo, y no la aceptación de cambios unilaterales de soberanía.

Luego de las conversaciones con los responsables de la OTAN y de las principales instituciones europeas, Zelenski reiteró la determinación de Ucrania de movilizar todos los recursos diplomáticos necesarios para examinar la propuesta estadounidense. Según publicó el mandatario, existe voluntad de los gobiernos implicados para actuar rápida y constructivamente, en busca de éxito para cualquier proceso negociador. Paralelamente, Zelenski destacó que Ucrania “debe ser la protagonista” en el proceso, una postura reiterada por los máximos responsables de la Unión Europea en reiteradas ocasiones.

Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, y António Costa, presidente del Consejo Europeo, se sumaron a las conversaciones, confirmando el pleno respaldo de la Unión Europea a Ucrania frente a la ocupación rusa desde el primer día del conflicto, según reportó el medio. Ambos líderes confirmaron a Zelenski que Europa ha estado trabajando de manera coordinada para alcanzar una paz “justa y sostenible”, donde las necesidades y demandas ucranianas estén representadas en todo momento. Durante su reciente intercambio, Von der Leyen y Costa transmitieron que “no se debe hablar de Ucrania sin hablar de Ucrania”, manifestando que Ucrania debe estar presente en todas las etapas del proceso, con voz propia en la mesa de negociación.

El medio detalló que la coordinación europea avanza con nuevas reuniones. Los líderes del bloque confirmaron que se verán de nuevo durante la jornada siguiente, en el contexto de la cumbre del G20 en Johannesburgo (Sudáfrica) y luego en la reunión programada entre la Unión Europea y la Unión Africana en Angola. Allí prevén continuar el análisis de la propuesta estadounidense y valorar su viabilidad dentro de los intereses de Ucrania y Europa, en sintonía con el compromiso de mantener la colaboración internacional y el respaldo a Kiev.

La propuesta de paz surgida desde Washington acumula respuestas diversas entre los socios europeos y la OTAN, especialmente ante el requisito de reconocer el control ruso sobre regiones consideradas estratégicas por Ucrania. En ese contexto, según informó el medio, Donald Trump comunicó a Kiev que el plazo para responder sobre la propuesta permanecerá vigente hasta el jueves siguiente, lo que añade un componente de presión para las autoridades ucranianas y sus aliados, ante la expectativa de una decisión clave para el futuro del conflicto armado en el este de Europa. Los esfuerzos diplomáticos reflejan la búsqueda de un equilibrio complejo entre las demandas del gobierno ucraniano, la posición de las potencias occidentales y el contexto que impone la iniciativa estadounidense como opción para alcanzar el cese de hostilidades.