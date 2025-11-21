El vicepresidente de Bolivia reubica al destituido ministro de Justicia Freddy Vidovic en pleno choque con Paz

A pesar de la destitución de Freddy Vidovic, el vicepresidente Edman Lara decidió asignarlo inmediatamente a una nueva función dentro de una oficina de transparencia y lucha contra la corrupción bajo la órbita de la Vicepresidencia, según detalló el medio original. Lara justificó este movimiento al calificar a Vidovic como “un profesional idóneo” y comunicó la decisión a través de la red social TikTok, repitiendo el formato mediático que había utilizado previamente durante su campaña electoral. Esta designación se produjo tras la reciente salida de Vidovic del Ministerio de Justicia, apenas once días después de haber asumido ese cargo y de que trascendiera que enfrentaba una condena suspendida de tres años de prisión, confirmaron los reportes de la prensa.

La información publicada por los medios indica que la condena en cuestión se remonta a 2015 e involucra a Vidovic en un caso ligado a la fuga del empresario peruano Martín Belaúnde, quien era su cliente cuando cumplía arresto domiciliario en la ciudad de La Paz y aguardaba la extradición a Perú. Tras hacerse pública esta situación, el presidente Rodrigo Paz optó por retirarlo del gabinete de ministros y eliminar la cartera de Justicia, en una medida en línea con sus promesas de campaña, reflejó el medio. No obstante, antes de concretar dicha eliminación, el mandatario había nombrado como sucesor a Jorge Franz García, aunque poco después se vio obligado a revertir esa designación luego de que el propio Lara señalara que García enfrentaba procesos judiciales abiertos, precisó la fuente.

El episodio se produce en un contexto de notorias fricciones entre el presidente Paz y el vicepresidente Lara, disputas que se han evidenciado incluso antes de la asunción de gobierno, la cual tuvo lugar hace aproximadamente dos semanas. El medio consignó que, en vísperas de la investidura presidencial, Lara lamentó públicamente la falta de comunicación frecuente con Paz desde que este resultó electo en segunda vuelta. “Yo lo único que le pido a Dios es que ilumine la mente y el corazón de Rodrigo Paz para que no se deje emborrachar de poder”, declaró Lara a fines de octubre, lo que según los medios reflejaba el distanciamiento entre ambos líderes.

Vidovic, tras quedar excluido del gabinete, remarcó junto a Lara que nunca ha enfrentado acusaciones por delitos de corrupción y sostuvo que el proceso judicial que derivó en su condena se trató de una persecución “política, ilegal y llena de irregularidades”, reportó la fuente original. Agregó que durante el procedimiento legal nunca se le comunicó formalmente una sentencia y que se considera “totalmente limpio”. Esta defensa llegó poco después de su retiro del Ministerio de Justicia, cargo al que había accedido como único integrante propuesto por Lara que fue aceptado en la composición del nuevo gobierno.

El desarrollo de estos hechos refleja las complejas dinámicas al interior de la actual administración boliviana, donde los desacuerdos en la cúpula estatal han derivado tanto en la rápida salida de funcionarios como en la reconfiguración de carteras estratégicas. La decisión de eliminar el Ministerio de Justicia fue corroborada por el medio como parte del cumplimiento de la agenda electoral del presidente, y evidenció las diferencias con su vicepresidente, que no solo se manifestó en contra de la reestructuración sino que optó por permanecer cerca de Vidovic a través de una nueva posición dentro del aparato estatal.

El historial de Vidovic se remite a su rol como abogado de Martín Belaúnde mientras este permanecía bajo arresto domiciliario. El caso, originado en 2015, se centró en acusaciones vinculadas a la fuga del empresario, lo que resultó en sentencias judiciales y procesos penales para los involucrados. Tal como lo han reseñado los medios nacionales, este episodio fue uno de los factores que contribuyeron a la inestabilidad en el gabinete apenas días después del inicio del mandato presidencial.

Además de estos acontecimientos, la controversia sobre el intento de nombramiento de Jorge Franz García terminó por generar cuestionamientos internos, pues el vicepresidente Lara acusó al propuesto de mantener causas judiciales pendientes, lo que forzó al presidente Paz a retractarse públicamente, detalló la fuente. Esta secuencia de incidentes ha puesto de manifiesto los equilibrios y tensiones que persisten en las altas esferas del gobierno boliviano, los cuales inciden en la designación y remoción de figuras clave al frente de áreas estatales de relevancia.