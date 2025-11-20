Agencias

Una fuerte granizada causa un accidente múltiple y retenciones en la A-67 en ambos sentidos en la zona de Polanco

Guardar

Una fuerte granizada ha provocado este jueves un accidente múltiple con unos siete vehículos implicados en la autovía A-67 en el entorno de Polanco a Miengo, aunque sin heridos de consideración.

La colisión se ha producido antes de las dos y media cuando la calzada se ha cubierto de granizo, aunque hasta el momento solo se han observado daños "de chapa" en los coches, según han informado fuentes de Tráfico a Europa Press.

El accidente ha dado lugar a retenciones en ambos sentidos de la autovía -aunque no se ha llegado a cerrar- desde el kilómetro 185 en Barreda hasta el 189 en Bárcena de Cudón.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Condenado a 25 años de cárcel un hombre por un atentado con bomba lapa contra un coronel en Moscú

Condenado a 25 años de

Las fuerzas de seguriad matan a once supuestos miembros de Al Shabaab en varias operaciones en Somalia

Unidades aliadas al gobierno lanzaron varias acciones armadas en distintas regiones del país africano, recuperando armamento y evitando un ataque suicida, mientras autoridades insisten en profundizar el combate contra el grupo yihadista vinculado a Al Qaeda

Las fuerzas de seguriad matan

Paz nombra un nuevo ministro de Justicia tras conocerse que el anterior fue condenado a tres años de cárcel

Paz nombra un nuevo ministro

Sturnus, el troyano bancario para Android que elude el cifrado de aplicaciones como WhatsApp y Telegram

Infobae

Recuperado un reloj valorado en 90.000 euros y dos anillos sustraídos a un internacional turco en Sevilla

Recuperado un reloj valorado en