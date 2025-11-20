Thibaut Courtois: "Para ser recordado como uno de los mejores hace falta ganar trofeos"

Al reflexionar sobre el cierre de su carrera internacional, Thibaut Courtois expresó la importancia que otorga a participar en grandes torneos sin perder la oportunidad de hacerlo en plenitud física, especialmente de cara a la Copa Mundial de 2026. Aseguró además que confía en que España será uno de los principales contendientes por el título. Bajo esta premisa, el portero del Real Madrid remarcó que la obtención de títulos colectivos es determinante para lograr dejar huella dentro de la historia del club madrileño y de la selección nacional, según detalló el medio COPE durante la entrevista emitida en el programa ‘El Partidazo de COPE’.

Consultado sobre su lugar en la memoria del Real Madrid, Courtois sostuvo que ser recordado entre los mejores depende en gran medida del impacto de los campeonatos conquistados. COPE reseñó que, durante la conversación con el periodista Juanma Castaño, el guardameta belga explicó: “Hay un ‘santo’ que es Iker Casillas, que representa mucho para los madridistas y para el fútbol español. Y solo escuchar tu nombre entre esos nombres siempre es un halago. Para ser recordado como uno de los mejores hace falta ganar trofeos y eso intento hacer”. Aunque afirmó sentirse entre los porteros destacados de la historia del club, admitió que el reconocimiento histórico no solo reposa en el talento individual, sino en la contribución al éxito colectivo en el campo de juego.

En el plano mediático, COPE indicó que Courtois aludió a la atención que generan los resultados del club blanco, situación que se incrementa tras empates o derrotas. Reconoció que la derrota frente al Liverpool resultó ajustada al desarrollo del partido, pero defendió la actuación del Real Madrid ante el Rayo Vallecano, puesto que, según su criterio, ese encuentro representó una dificultad habitual para el equipo. Explicó que la autocrítica dentro del grupo es fundamental para identificar errores y corregirlos antes de la siguiente serie de compromisos, que anticipó será especialmente demandante por la acumulación de partidos.

Respecto a su estado físico y participación, el portero descartó que esté gestionando sus minutos por decisión propia. Según publicó COPE, sus últimas ausencias se debieron a molestias en el aductor, detectadas después del duelo con el Rayo. Los exámenes médicos confirmaron una lesión menor que obligó a tomar precauciones. Courtois aclaró: “Si hubiese partido entre semana, tampoco hubiera jugado ni el fin de semana. Pero yo entiendo que no siempre es fácil para un seleccionador ni para los equipos”. De esta forma, subrayó que la gestión de sus tiempos responde siempre a consideraciones médicas y nunca a criterios tácticos.

Sobre la relación interna en el Real Madrid, COPE reportó que Courtois destacó la normalidad en la convivencia diaria, señalando que la comunicación con el técnico Xabi Alonso y los compañeros de vestuario mantiene la armonía. El guardameta consideró lógicas ciertas molestias de los jugadores con menos minutos, pero aseguró que el diálogo directo facilita la resolución de cualquier descontento. Por su veteranía, admitió haber asumido un rol de liderazgo cuando la situación lo ha requerido, aunque puntualizó que la tranquilidad del grupo ha hecho innecesarias intervenciones particulares en la actual temporada.

En relación a las versiones externas que señalan crisis o conflictos internos, Courtois relativizó estos rumores, según consignó COPE. Calificó como exageradas o “locas” las percepciones de problemas dentro del vestuario y remarcó que el clima mediático tiende a exagerar la realidad del equipo, especialmente tras tropiezos puntuales. Expuso también que cuando el equipo sufre ante rivales importantes jugando como visitante, suele atribuir esos resultados a desaciertos propios más que al nivel del adversario.

El arquero señaló que los traspiés del equipo proporcionan aprendizajes que no se dan en el triunfo. En palabras transmitidas por COPE: “Aprendes más con una derrota que con cinco victorias porque en las victorias a veces puedes jugar menos bien y ganar, y una derrota te enseña cosas y son cosas que puedes mejorar, y eso viene bien”. Courtois valoró el desempeño general del Real Madrid en la temporada, resaltando el primer puesto en el campeonato español y el rendimiento favorable en la Liga de Campeones. Sostuvo que no resulta beneficioso magnificar cada adversidad ni fijarse únicamente en los aspectos negativos, ya que considera que el equipo se mantiene en una senda positiva.

Sobre los referentes del plantel, Courtois dedicó palabras a Kylian Mbappé, según relató COPE. El portero opinó que el delantero francés ha dado un “salto de calidad” y ha asumido nuevas responsabilidades dentro del equipo, fortaleciéndose como líder tanto en la cancha como fuera de ella. Remarcó el impacto de su presencia, resaltando que se ha consolidado como uno de los grandes protagonistas del vestuario.

COPE expuso que Courtois abordó también cuestiones extradeportivas, entre ellas su cruce verbal con Javier Tebas vinculado al debate por la celebración de partidos oficiales en Miami. El guardameta defendió su derecho a expresar sus opiniones sin presiones externas y reconoció haber sido objeto de críticas públicas, especialmente durante periodos donde los resultados del equipo o su rendimiento personal se ven afectados.

En el desarrollo de la entrevista, Courtois repasó el episodio protagonizado por Lamine Yamal antes del Clásico, aludiendo a las declaraciones del joven futbolista. Según compartió COPE, el arquero consideró que estos mensajes suelen surgir en contextos de alta confianza y motivación, pero advirtió que también pueden potenciar al rival. Aclaró que no identifica enemistades más allá del terreno de juego, y que cualquier intercambio queda circunscrito al ámbito competitivo.

Courtois defendió la importancia de gestionar los altibajos de la temporada con serenidad, enfocándose en la autocrítica constructiva y el trabajo diario. COPE replicó que el portero confía en la preparación del equipo para superar los nuevos desafíos, manteniendo la aspiración de conquistar más títulos a corto plazo. El futbolista de 33 años dejó en claro que su prioridad personal se centra actualmente en recuperarse totalmente de la reciente lesión y sumar éxitos en la presente campaña, tanto con el Real Madrid como con la selección belga.

El medio COPE concluyó que Courtois atribuye el valor máximo de una carrera deportiva a la obtención de trofeos colectivos, convencido de que solo estos logros permiten la verdadera consagración dentro de la historia del club y del fútbol internacional.