Naty Abascal, a la huida tras salir a la luz la boda secreta de su hijo Luis Medina y Clara Caruana

Inesperada y llamativa actitud la de Naty Abascal en su reaparición ante las cámaras tras salir a la luz que su hijo menor, Luis Medina, se ha casado con su novia desde 2022, Clara Caruana. Tal y como ha revelado este miércoles la revista '¡Hola!', la pareja se habría dado el 'sí quiero' en una boda íntima y discreta a la que tan solo han asistido sus familiares y amigos más cercanos, y los recién casados están "radiantes, felices y orgullosos" del importante y significativo paso que acaban de dar para formalizar su relación.

Lejos de confirmar la feliz noticia, la icónica modelo ha dado la callada por respuesta y ha huido de las preguntas de la prensa, accediendo a toda velocidad a su domicilio sin hacer ninguna declaración sobre el enlace de su hijo, al que está muy unida.

Fieles a la discreción con la que han llevado su relación desde que debutaron oficialmente como pareja en la boda de la duquesa de Medinaceli, Victoria de Hohenlohe -prima de Luis- con Maxime Corneille en octubre de 2023, ni los novios ni nadie de su entorno se ha pronunciado por el momento sobre su boda, por lo que se desconoce cuándo o dónde se celebró.

En estos años, el marqués de Villalba y Clara -que trabaja como gerente asistencial y de proyectos del Cancer Center Clínica Universidad de Navarra, y gerente del Departamento de Urología y auditora del Organisation of European Cancer Institutes- se han vuelto inseparables, y la joven se ha convertido en el pilar fundamental de Luis durante el juicio por el 'caso de las mascarillas', en el que fue absuelto de un delito agravado de estafa por la venta de material sanitario defectuoso al Ayuntamiento de Madrid en el peor momento de la pandemia del Covid-19.

Y ahora, respetando el deseo de la pareja de que su boda permanezca en la más estricta intimidad, Naty ha dado la callada por respuesta y no ha revelado ningún detalle del día más especial en la vida de su hijo.