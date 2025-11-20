Condenado a 25 años de cárcel un hombre por un atentado con bomba lapa contra un coronel en Moscú

Un tribunal de Rusia ha condenado este jueves a 25 años de cárcel a un hombre acusado de un atentado perpetrado en julio de 2024 con una bomba lapa colocada en el vehículo de un coronel del Ejército, suceso que se saldó con dos heridos, entre ellos el citado militar, cuya identidad no ha trascendido desde entonces.

La portavoz del Comité de Invetigación de Rusia, Svetlana Petrenko, ha indicado que el condenado, Yevgeni Serebriakov, ha sido sentenciado tras ser declarado culpable de "cometer un ataque terrorista", así como de "preparar la comisión de un ataque terrorista" y "adquirir de forma ilegal explosivos y fabricar artefactos explosivos".

Así, el hombre pasará los primeros cinco años en una cárcel de máxima seguridad y tendrá que pagar además una multa de un millón de rublos (cerca de 10.800 euros), según un comunicado publicado por el organismo en su cuenta en Telegram. "Ha sido agregado al registro de extremistas y terroristas del Servicio Federal de Supervisión Financiera de Rusia (Rosfinmonitoring)", ha zanjado Petrenko.

Los investigadores identificaron a Srebriakov como sospechoso poco después de la explosión, que causó heridas a un coronel y a su esposa, si bien el sospechoso había huido ya a Turquía. Finalmente, las autoridades turcas accedieron a extraditarlo en julio, tras lo que fue puesto bajo custodia de cara a su procesamiento.