Agencias

Condenado a 25 años de cárcel un hombre por un atentado con bomba lapa contra un coronel en Moscú

Guardar

Un tribunal de Rusia ha condenado este jueves a 25 años de cárcel a un hombre acusado de un atentado perpetrado en julio de 2024 con una bomba lapa colocada en el vehículo de un coronel del Ejército, suceso que se saldó con dos heridos, entre ellos el citado militar, cuya identidad no ha trascendido desde entonces.

La portavoz del Comité de Invetigación de Rusia, Svetlana Petrenko, ha indicado que el condenado, Yevgeni Serebriakov, ha sido sentenciado tras ser declarado culpable de "cometer un ataque terrorista", así como de "preparar la comisión de un ataque terrorista" y "adquirir de forma ilegal explosivos y fabricar artefactos explosivos".

Así, el hombre pasará los primeros cinco años en una cárcel de máxima seguridad y tendrá que pagar además una multa de un millón de rublos (cerca de 10.800 euros), según un comunicado publicado por el organismo en su cuenta en Telegram. "Ha sido agregado al registro de extremistas y terroristas del Servicio Federal de Supervisión Financiera de Rusia (Rosfinmonitoring)", ha zanjado Petrenko.

Los investigadores identificaron a Srebriakov como sospechoso poco después de la explosión, que causó heridas a un coronel y a su esposa, si bien el sospechoso había huido ya a Turquía. Finalmente, las autoridades turcas accedieron a extraditarlo en julio, tras lo que fue puesto bajo custodia de cara a su procesamiento.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Las fuerzas de seguriad matan a once supuestos miembros de Al Shabaab en varias operaciones en Somalia

Unidades aliadas al gobierno lanzaron varias acciones armadas en distintas regiones del país africano, recuperando armamento y evitando un ataque suicida, mientras autoridades insisten en profundizar el combate contra el grupo yihadista vinculado a Al Qaeda

Las fuerzas de seguriad matan

Paz nombra un nuevo ministro de Justicia tras conocerse que el anterior fue condenado a tres años de cárcel

Paz nombra un nuevo ministro

Sturnus, el troyano bancario para Android que elude el cifrado de aplicaciones como WhatsApp y Telegram

Infobae

Recuperado un reloj valorado en 90.000 euros y dos anillos sustraídos a un internacional turco en Sevilla

Recuperado un reloj valorado en

VÍDEO: Alejandro Sanz: "Siempre que los artistas españoles salimos fuera pasan cosas españolas fuera"

VÍDEO: Alejandro Sanz: "Siempre que