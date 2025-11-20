Agencias

Carlo Costanzia niega que Alejandra Rubio y él estén buscando casa

Esta semana conocíamos gracias a la revista Lecturas que Alejandra Rubio y Carlo Costanzia quieren comprar una casa para seguir consolidando su historia familiar. La publicación sacaba unas fotografías de la colaboradora de televisión visitando la casa de Marta López que confirmaban el deseo de la pareja.

Sin embargo, la joven evitaba hacer declaraciones públicamente sobre su interés por la casa de su compañera y ha sido hoy cuando Alejandra ha negado que vaya a comprarla, asegurando que no está dentro de sus posibilidades económicas.

Ha negado que vaya adquirir la casa de Marta, pero ha confirmado con ambigüedad que está en busca de una casa para dejar el alquiler en el que lleva viviendo desde antes de conocer al modelo. Este jueves, Carlo ha sido preguntado por ello y ha asegurado que "no estamos buscando ninguna casa".

Además, le ha comentado a la prensa que le pregunten a su pareja para que sea ella quien aclare si están o no en busca de una casa donde continuar con su historia de amor: "No, eso preguntarle a Alejandra porque eso no es así".

Por último, el hijo de Mar Flores se mostraba feliz por la bonita felicitación que esta le dedicó por redes sociales, desvelando que se sintió "muy contento" por las palabras de su madre y confesando que se encuentra en un "muy buen momento".

