Trump recibe al príncipe heredero saudí en la Casa Blanca con los máximos honores

Washington, 18 nov (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió este martes en la Casa Blanca al príncipe heredero saudí y hombre fuerte del país, Mohamed bin Salmán, a quien rindió los máximos honores reservados a las visitas de Estado.

La visita comenzó con una ceremonia en el Jardín Sur de la mansión presidencial, donde Trump dio la bienvenida a Bin Salmán, en un acto que incluyó un desfile de caballos y el sobrevuelo de aviones de combate.

Ambos líderes mantendrán una reunión bilateral privada, un almuerzo de trabajo y, por la noche, concluirán la jornada con una cena de gala en la Casa Blanca junto a una delegación de empresarios.

Se trata del primer viaje de Bin Salmán a Estados Unidos desde 2018, año del asesinato del periodista y disidente saudí Jamal Khashoggi, del que Washington responsabilizó en su momento al príncipe. EFE

