Jueza de EEUU frena el despliegue de la Guardia Nacional en Memphis

Washington, 18 nov (EFE).– Una jueza de Estados Unidos bloqueó temporalmente el lunes el despliegue de la Guardia Nacional en Memphis, al concluir que el gobernador Bill Lee se extralimitó en su autoridad constitucional al enviar tropas a la ciudad.

"El poder conferido al gobernador como comandante en jefe del Ejército y la milicia no es ilimitado", escribió la jueza Patricia Head Moskal en su fallo difundido este lunes.

En su resolución la magistrada afirmó que el caso plantea "cuestiones importantes sobre el uso de las fuerzas militares del estado para fines de aplicación de la ley a nivel nacional", en alusión a los despliegues impulsados por la Administración de Donald Trump este otoño en ciudades de mayoría demócrata.

La suspensión entrará en vigor en cinco días, periodo en el que el estado puede apelar.

El alcalde de Memphis, Paul Young, que se opone al despliegue pero no se sumó a la demanda, reiteró a medios de comunicación locales, que la ciudad debe mantener "influencia en cómo se relacionan (los militares) con esta comunidad".

Desde agosto pasado, Trump decidió desplegar decenas de fuerzas federales en diversas ciudades, gobernadas por demócratas, bajo la justificación de "crímen fuera de control" y enfocando su estrategia en operativos liderados por la Patrulla Fronteriza para detener a inmigrantes indocumentados. EFE

EFE

