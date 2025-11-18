Congresistas prevén un apoyo abrumador a la ley para difundir los documentos de Epstein

Washington, 18 nov (EFE).- Varios miembros de la Cámara de Representantes de Estados Unidos aseguraron este martes que prevén un apoyo "abrumador" para aprobar la ley para forzaría al Departamento de Justicia que publique los documentos del pederasta multimillonario Jeffrey Epstein.

"Espero que se apruebe por abrumadora mayoría en la Cámara de Representantes. No quiero que los políticos de Washington jueguen con ello. Tienen que aprobarlo en el Senado. No deben enmendarlo", aseguró el legislador demócrata de California Ro Khanna, patrocinador de la ley, horas antes de la votación.

Khanna compareció junto a los legisladores republicanos Thomas Massie y Marjorie Taylor Greene, y una decena de víctimas de Epstein a las puerta del Congreso.

El presidente Donald Trump, quien mantuvo una amistad con Epstein, dio un giro y anunció que está dispuesto a firmar la ley si esta es aprobada primero por la Cámara de Representantes y luego por el Senado.

La Cámara someterá a votación la iniciativa a partir de las 14:00 hora local (19:00 GMT) después de que 218 legisladores de ambos partidos firmaran una petición para forzar al presidente de la Cámara, el republicano Mike Johnson, a hacerlo.

Después de conseguirlo, Trump, señalado por los demócratas por su relación con Epstein tras aparecer en algunos documentos ya filtrados, cambió de postura y pidió a los republicanos que apoyasen la ley.

Taylor Greene, una firme aliada de Trump que en los últimos días ha protagonizado un enfrentamiento con el mandatario por el caso Epstein, aseguró que las mujeres que le acompañaban no son víctimas, sino supervivientes y cargó contra el presidente por llamarle "traidora" tras sumarse a la petición.

"Estas mujeres han librado la batalla más horrible que ninguna mujer debería tener que librar, y lo han hecho uniéndose y sin rendirse nunca. Eso es lo que hicimos al luchar tan duramente contra las personas más poderosas del mundo, incluso contra el presidente de EE.UU., para que esta votación se llevara a cabo hoy", afirmó.

La congresista apuntó que la "verdadera prueba" será si, una vez aprobada la ley el Departamento de Justicia "hará públicos los expedientes o todo seguirá bloqueado por las investigaciones".

Haley Robson, una de las víctimas, aseguró que este asunto "no era político" y le mandó un mensaje al mandatario.

"Estoy traumatizada, no soy estúpida", afirmó Robson tras decir que los intentos de los republicanos para dilatar el proceso han sometido a las víctimas a muchos estrés. "Lo que se está haciendo está mal, no está bien para tus propios intereses, pero esto es Estados Unidos. Esta es la tierra de la libertad". EFE