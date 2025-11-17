Macron condena "adicción" de Rusia por la guerra cuando "todo está dispuesto para la paz"

París, 17 nov (EFE).- El presidente francés, Emmanuel Macron, condenó este lunes la "obstinación" y la "adicción" de Rusia por continuar la guerra en Ucrania cuando "todo está dispuesto para la paz" y "se niega a aceptarla".

"Rusia ha optado por la guerra. Todo está dispuesto para la paz; solo Rusia se niega a aceptarla", subrayó Macron en una rueda de prensa en el Elíseo junto al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, tras la firma de un acuerdo por el que Ucrania se compromete a comprar a Francia hasta 100 aviones de combate Rafale, así como de diferentes sistemas de defensa antiaérea y drones.

El presidente francés mantuvo que "Rusia persigue el objetivo de controlar Ucrania" y aseguró: "ante esta obstinación, ante esta intransigencia, estos inaceptables ataques contra civiles e infraestructura energética crítica, ante lo que se ha convertido en una forma de adicción rusa a la guerra, mantenemos nuestra firme determinación y constancia en nuestro compromiso con la paz".

París, 17 nov (EFE).- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, firmó este lunes un acuerdo con vistas a la compra a Francia de hasta 100 aviones de combate Rafale, así como de diferentes sistemas de defensa antiaérea y drones.

El Elíseo comunicó elementos del contenido de esa carta de intenciones que este lunes rubricaron Zelenski y el presidente francés, Emmanuel Macron en la base aérea de Villacoublay, a una veintena de kilómetros al suroeste de París.

Antes de esa firma, Macron había presentado al presidente ucraniano una serie de equipamientos franceses, en particular cazas Rafale, los misiles de defensa antiaérea SAMP/T NG y Aster 30 B NT, radares GF 300 y drones.

El Elíseo indicó que esta carta de intenciones comprende futuros contratos que supondrían entrega de material durante una decena de años.

Desde el comienzo de la guerra Francia había firmado acuerdos con Ucrania para venderle armamento por valor de 8.600 millones de euros, lo que incluía entre otras cosas diferentes tipos de misiles anticarro, misiles Mistral de defensa antiaérea, cañones Caesar, blindados, la cesión de cazas Mirage 2000 utilizados por el ejército francés, munición o equipamiento individual para soldados.

Ucrania ya había formalizado el mes pasado su voluntad de comprar entre 100 y 150 aviones de combate suecos Gripen.

El presidente ucraniano inició en Villacoublay su novena visita a Francia desde el comienzo de la guerra en febrero de 2022, en una jornada en la que debe reafirmarse el apoyo de Macron a Ucrania en un momento particularmente delicado por la situación en el frente y por la crisis política que vive el Gobierno ucraniano.

Desde Villacoublay, Macron y Zelenski se trasladaron al Mont Valérien en la ciudad de Surennes, donde se encuentra el estado mayor de la coalición de voluntarios que integran 35 países, en su mayor parte europeos, que trabajan en la preparación de garantías de seguridad a Kiev para el caso de que se alcanzara un alto el fuego con Rusia.

Esas garantías de seguridad, que supondría el despliegue en Ucrania de tropas de algunos países de la coalición de voluntarios (que se creó porque Estados Unidos ha excluido implicarse sobre el terreno militarmente) están a expensas de un acuerdo de alto el fuego que no se prevé a corto plazo.

Los presientes francés y Ucraniano van a mantener un almuerzo de trabajo en el Palacio del Elíseo, después de comparecer en una conferencia de prensa.

Por la tarde, participarán en un foro dedicado a profundizar la cooperación de los dos países en drones.

París, 17 nov (EFE).- El presidente francés, Emmanuel Macron, recibió este lunes a su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, para cerrar un acuerdo presentado como "histórico" en materia de armamento y reafirmar su respaldo político en un momento delicado por la situación en el frente y la falta de perspectivas de alto el fuego.

Macron dio la bienvenida a Zelenski en la base aérea de Villacoublay, a una veintena de kilómetros al suroeste de París, acompañado de sus ministros de Defensa, Catherine Vautrin, y Exteriores, Jean-Noël Barrot.

Después de escuchar los himnos de los dos países y de pasar en revista las tropas presentes en Villacoublay, el presidente francés tiene previsto mostrarle a Zekenski una serie de equipamientos militares franceses, como los cazas Rafale, los misiles de defensa antiaérea SAMP/T NG y Aster 30 B NT, radares GF 300 y drones.

La visita a la base aérea terminará con la firma de una carta de intenciones en la que se va a concretar un pedido ucraniano.

Zelenski había avanzado este domingo, durante la primera etapa en Grecia de una gira europea que le llevará el martes a España, que se iba a concluir con Francia un acuerdo "histórico" para reforzar la aviación de combate, la defensa aérea y otras capacidades defensivas.

Según la presidencia francesa, se trata de favorecer la modernización del ejército ucraniano para acercarlo a los estándares de la OTAN, y eso aprovechando la "excelencia" francesa en el terreno de la defensa.

Una cooperación armamentística que se quiere profundizar en particular en lo que se refiere a los drones, teniendo en cuenta su importancia en la guerra entre Ucrania y Rusia.

Una vez finalizada la visita a la base aérea, Macron y Zelenski se desplazarán al cuartel general de la coalición de voluntarios de la que forman parte 35 países, esencialmente europeos, que preparan garantías de seguridad para Kiev en el caso de que se lograra un acuerdo de alto el fuego con Rusia.

Las garantías de seguridad, que incluirían incluso el despliegue de tropas en Ucrania por algunos de los miembros de la coalición de voluntarios, están sujetas a un acuerdo de alto el fuego que no parece una realidad a corto plazo, sobre todo desde que ha dejado de ser una gran prioridad para el presidente de EE.UU., Donald Trump.

La tercera parte de la novena visita oficial de Zelenski a Francia desde el comienzo de la guerra hace casi cuatro años tendrá lugar en el Palacio del Elíseo, con la firma de acuerdos entre los dos países, una conferencia conjunta de los dos presidentes y un almuerzo de trabajo en el que discutirán de cooperación bilateral, sobre todo en el terreno de la energía, la economía y la defensa.

Por la tarde, Macron y Zelenski participarán en un "foro de drones" para profundizar la cooperación de la industria de los dos países en los que se han convertido en equipamientos clave en la guerra entre Ucrania y Rusia.