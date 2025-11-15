Agencias

Jannik Sinner subyuga a Alex de Miñaur y luchará por otro título de las Finales ATP

El tenista italiano Jannik Sinner se ha clasificado este sábado para la final de las Finales de la ATP, que se están disputando en Turín (Italia), gracias a su triunfo por 7-5 y 6-2 contra el australiano Alex de Miñaur en la primera semifinal del torneo de individuales.

Sobre la pista dura del techado Inalpi Arena, se veían las caras dos jugadores con un bagaje desigual. En sus enfrentamientos directos, el 12-0 favorable a Sinner había copado multitud de análisis antes de que empezasen los peloteos. Sin embargo, De Miñaur salió sin complejos al recinto turinés y salvó un 15-40 en el juego inaugural al saque.

Además, en el juego siguiente tuvo un 0-40 a su favor, que el local Sinner levantó con sus primeras muestras del recital que estaba por llegar con sus servicios. El partido siguió con intercambios de muchos quilates y en el séptimo juego (4-3) ya avisó el italiano de sus nuevas amenazas, que cuajaron con su 'break' en el undécimo (6-5).

De inmediato consolidó Sinner esa ventaja y atrapó la primera manga, dando impulso a una inercia demoledora para su contrincante. Se había puesto tan serio el tenista de San Candido que apenas fallaba un golpe, luciéndose sobre todo en cada revés paralelo. En solo un rato, se puso 4-0 arriba e incluso gozó de dos bolas de quiebre en el quinto juego.

Entonces sacó arrojo De Miñaur para neutralizar ambas oportunidades de 'break', gesto que el público agradeció pese a tener a un compatriota sobre la cancha. De hecho, el australiano no quería bajar los brazos y en el siguiente juego forzó el iguales dos veces y hasta dispuso de una pelota de 'break', pero Sinner la desactivó con un 'ace' a la esquina.

El número 2 del ranking mundial volteó ese escenario, se colocó 5-1 arriba y aceleró hacia la victoria, consumada tras una hora y 53 minutos de encuentro para sellar billete a su tercera final seguida en este 'Torneo de Maestros'. Así, ya espera al vencedor de la otra semifinal entre el español Carlos Alcaraz y el canadiense Félix Auger-Aliassime.

