El ala progresista demócrata consigue un nuevo triunfo con la victoria de Katie Wilson a la Alcaldía de Seattle

La progresista Katie Wilson se ha hecho con la Alcaldía de la ciudad de Seattle, la capital del estado de Washington, en el segundo triunfo electoral en 15 días de un candidato de la izquierda del Partido Demócrata de EEUU tras la victoria de Zohran Mamdani en las elecciones a la Alcaldía de Nueva York.

Wilson ha logrado desbancar al alcalde Bruce Harrell, también representante del Partido Demócrata -- quien concedió su derrota a última hora de esta pasada noche -- merced a una campaña amparada, al igual que su compañero neoyorquino, en una vivienda accesible.

"Nos enfrentábamos a un poderoso político en funciones que iba a ganar la reelección sin problemas", manifestó Wilson, de 43 años, en su primer discurso triunfal.

"Nos enfrentábamos a una inyección de dinero por parte de los grupos de mecenas corporativos sin precedentes en la historia de Seattle", ha añadido antes de asegurar que, en respuesta, sus simpatizantes "construyeron un movimiento popular basado en la esperanza por el futuro de la ciudad".

"Y ganamos", ha zanjado Wilson tras alzarse con el triunfo más ajustado de la historia en unas elecciones a la Alcaldía en Estados Unidos: solo 2.000 votos le han separado de su rival.

