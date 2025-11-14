Agencias

Corea del Sur y EEUU finalizan maniobras navales para "reforzar la disuasión" frente a Contra del Norte

Las Armadas de Corea del Sur y de Estados Unidos han finalizado este viernes unas maniobras navales conjuntas en el mar del Este, en unas maniobras destinadas a "reforzar la disuasión frente a Corea del Norte" y elevar la interoperabilidad de los ejércitos de ambos países.

Según ha informado la Armada surcoreana, los entrenamientos se han prolongado durante cuatro días y han incluido ejercicios de fuego real, ejercicios de guerra antisubmarina, defensa antiaérea y logística de movilidad marítima.

Estas maniobras buscan "reforzar la disuasión" frente a Pyongyang y aumentar la capacidad de ejecutar operaciones conjuntas. El Ejército surcoreano ha participado con siete buques, incluido el destructor 'Yulgok Yi I', así como con tres aeronaves, entre ellas un avión de patrulla marítima.

De parte de Estados Unidos, han tomado parte cuatro buques, incluido el portaaviones 'USS George Washington', y un crucero lanzamisiles, además de un avión de patrulla marítima.

Estos ejercicios continúan una serie prácticas conjuntas entre Seúl y Washington, que en agosto de este año anunciaron unas amplias maniobras de once días de duración que recibieron las críticas de Corea del Norte. Una parte de estas prácticas fueron pospuestas al mes de septiembre alegando factores como las condiciones climáticas y el equilibrio de la postura de defensa anual.

