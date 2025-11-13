(Crónica) Francia se clasifica, Italia chafa a Noruega e Inglaterra deja sin opciones a Serbia

Los prolegómenos del encuentro entre Francia y Ucrania en el Parque de los Príncipes incluyeron un homenaje a las víctimas de los atentados yihadistas ocurridos en París hace diez años, según consignó Europa Press. Esta emotiva previa marcó el inicio de una jornada clave en la fase clasificatoria europea rumbo al Mundial masculino de fútbol de 2026, en la que el combinado francés selló su clasificación, Italia frustró las opciones de Noruega, e Inglaterra dejó fuera a Serbia, de acuerdo con la información difundida por Europa Press.

El equipo francés alcanzó su plaza para el torneo tras vencer 4-0 a Ucrania en París, dentro del Grupo D. Europa Press detalló que Kylian Mbappé fue el protagonista del marcador con dos de los cuatro goles, mientras Michael Olise y Hugo Ekitiké sumaron los tantos restantes. Francia lidera el grupo con 13 puntos, asegurando de esta forma su lugar en el Mundial que se disputará el próximo verano en Norteamérica. La selección ucraniana, rival de los galos en esa noche, se encuentra empatada a siete puntos con Islandia, que superó por 2-0 a Azerbaiyán, colista del grupo, según especificó el medio.

Por su parte, en el Grupo I, Italia ganó a Moldavia 2-0 como visitante, resultado que le permitió alcanzar 18 puntos y situarse en la segunda posición. Europa Press reportó que este triunfo evitó que Noruega, líder con 21 puntos tras vencer 4-1 a Estonia, obtuviera la clasificación matemática. El encuentro noruego se destacó por los dobletes anotados por Alexander Sorloth, jugador del Atlético de Madrid, y Erling Haaland, pero estos esfuerzos no bastaron para asegurar el pase directo de los noruegos.

En el Grupo K se realizó el partido entre Inglaterra y Serbia en Wembley. El combinado inglés obtuvo la victoria por 2-0, con goles de Bukayo Saka y Eberechi Eze, según reseñó Europa Press. El encuentro también marcó el debut de Veljko Paunovic como seleccionador al frente de Serbia. Sin embargo, la derrota dejó al equipo balcánico sin posibilidades de clasificación, ya que quedó con 10 puntos, mientras Albania sumó 14 tras vencer a Andorra por 1-0 en un partido previo de la misma jornada.

En otra llave, Irlanda mantuvo sus aspiraciones tras derrotar a Portugal por 2-0 en el Grupo F. Este resultado dejó a los irlandeses con siete puntos, aún detrás de Hungría, que posee ocho unidades después de su triunfo por 1-0 frente a Armenia, según publicó Europa Press. Portugal encabeza el grupo con 10 puntos, aunque aún no asegura matemáticamente su clasificación.

Mientras tanto, en el continente africano se disputaron las semifinales del repechaje programado por la Confederación Africana de Fútbol (CAF) en Marruecos, dentro de un territorio neutral. Según informó Europa Press, Nigeria venció a Gabón por 4-1 tras una prórroga, y en la segunda semifinal la República Democrática del Congo dejó fuera a Camerún al imponerse por 1-0 con un tanto tardío de Chancel Mbemba. Estos resultados permiten a Nigeria y República Democrática del Congo disputar la final de la repesca, en busca de un lugar en el último 'playoff' global de la FIFA.

La fase clasificatoria en curso define posiciones y mantiene en competencia a diversas selecciones europeas y africanas. A falta de partidos clave, la distribución de puntos y los recientes resultados perfilan a Francia como una de las selecciones con el billete más firme, mientras el desempeño de Italia posterga planes de Noruega, y la contundencia inglesa elimina opciones para Serbia, como destacó Europa Press en su cobertura. Las siguientes jornadas serán decisivas para los equipos que aún buscan un cupo en la cita mundialista.