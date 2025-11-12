La Fiscalía de Georgia imputa al ex primer ministro Georgi Gajaria por daños y abuso de poder

La Fiscalía de Georgia ha imputado este miércoles al ex primer ministro Georgi Gajaria (2019-2021) por un delito de abuso de poder y daños causados durante represión de una protesta en junio de 2019, cuando ostentaba el cargo de ministro del Interior.

Gajaria, quien hace unos meses se instaló en Alemania por temor a ser procesado, se enfrenta a una pena de hasta trece años de cárcel por estos hechos, relacionados con la represión de una protesta ante la sede del Parlamento en Tiflis, la capital, en junio de 2019, que dejó al menos 240 heridos, según ha recogido el portal de noticias Civil.

Asimismo, con la instalación en agosto de ese año de un puesto de control en el pueblo de Chorchana, cerca de la frontera con la república separatista de Osetia del Sur sin contar con el aval del entonces primer ministro, Mamuka Bajtadze, los servicios de Seguridad y la misión de observación de la UE.

Los cargos contra Gajaria han sido presentados una semana después de que las autoridades procesaran a ocho líderes de la oposición, la mayoría en prisión de manera preventiva, por delitos contra el Estado en relación a las últimas protestas postelectorales, pero también por alentar las sanciones contra el país.

A diferencia de otros partidos de la oposición, el de Gajaria --Para Georgia, con representación parlamentaria-- no ha visto como el oficialista Sueño Georgiano ha pedido su ilegalización como sí ha hecho con otras tres fuerzas.