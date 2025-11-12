El 'INE británico' reducirá sus publicaciones en 2026 para priorizar "calidad sobre cantidad"

La Oficina Nacional de Estadística (ONS) del Reino Unido ha anunciado su intención de enfocarse en "la calidad sobre la cantidad", dando prioridad a las estadísticas económicas y sociales clave para la toma de decisiones, con el objetivo de reducir el número de publicaciones anuales en aproximadamente un 10% para 2026.

El enfoque más preciso en la labor de la oficina estadística británica pretende "apoyar la recuperación de la calidad de las estadísticas económicas y sociales básicas" mediante la priorización y consolidación de información, después de los problemas detectados a principios de año en la calidad de algunas estadísticas.

"Junto con un nuevo sitio web, mejoraremos nuestras publicaciones, centrándonos en las necesidades más relevantes del público y ofreciendo información más clara y concisa", ha anunciado la ONS, que continuará reduciendo el número de publicaciones tras el pico alcanzado durante la pandemia de Covid-19 y el Censo de 2021.

De este modo, entre los cambios previstos, la oficina estadística anticipa una reducción de compromisos en el ámbito de la salud, donde seguirá elaborando estadísticas como nacimientos, defunciones y esperanza de vida, pero reducirá otros análisis.

Asimismo, revisará la financiación de las estadísticas sobre delincuencia y reconsiderará el portafolio de estadísticas subnacionales para analizar el alcance, la secuencia y la frecuencia de estas publicaciones y el trabajo de desarrollo previo al Censo de 2031, con el fin de comprender qué recursos podrían liberarse a corto plazo.

Estos cambios permitirán a la ONS que el personal se centre en las actividades principales de mejora de la calidad y generarán capacidad para acelerar el trabajo de recuperación mediante Planes de Mejora y Optimización de las Estadísticas Económicas y las Encuestas.

"Nuestra máxima prioridad es recuperar la calidad de nuestras estadísticas básicas, y ya estamos implementando las recomendaciones clave de la revisión de Sir Robert Devereux", ha comentado el secretario permanente de la ONS, Darren Tierney, para quien los planes presentados permiten a la oficina ir un paso más allá, centrando su atención en un área específica y reduciendo el número de publicaciones para poder dedicar recursos a la mejora, "priorizando la calidad sobre la cantidad".

El pasado mes de abril, el Gobierno del Reino Unido encargó un examen independiente de la ONS tras detectarse una serie de problemas en la calidad de las estadísticas y entre las conclusiones de la investigación liderada por Robert Devereux, presentadas en junio, se subrayaba la necesidad de que la oficina enfoque su trabajo en la mejora de las estadísticas básicas de carácter económico y demográfico.

Asimismo, el informe Devereux se mostraba especialmente crítico con el "interés en lo nuevo", incluyendo la introducción de nuevos enfoques estadísticos y garantizar la relevancia de la actividad de la ONS para el debate político más amplio, a costa de relegar a un segundo plano sin pretenderlo la tarea menos atractiva, pero crucial, de proporcionar estadísticas económicas básicas con la calidad suficiente para orientar la toma de decisiones.

"La mayoría de los problemas ampliamente difundidos con las estadísticas económicas básicas son consecuencia del propio desempeño de la ONS. Y dicho desempeño se ve afectado por ciertos factores culturales", señalaba el informe.