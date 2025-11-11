Vientos de hasta 74 km/h podrán en aviso a siete provincias del norte peninsular

Los vientos con intensidades fuertes de componente sur -podrán llegar a ser de hasta 74 kilómetros por hora-- pondrán hoy martes 11 de noviembre en aviso a cuatro provincias del norte peninsular, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Concretamente, Asturias, Cantabria, Galicia y Navarra estarán en aviso amarillo por fuertes vientos. Además, los fenómenos costeros podrán en alerta naranja Galicia, que además tiene aviso amarillo por lluvia.

Además, las precipitaciones persistentes y ocasionalmente fuertes con tormentas aisladas en la mitad occidental de Galicia podrían dar lugar a acumulaciones significativas en el oeste de A Coruña.

Este martes vendrá marcado, explica AEMET, por un frente atlántico asociado a la borrasca Claudia que afectará al noroeste peninsular, por lo que se prevén cielos nubosos o cubiertos en las vertientes cantábrica y atlántica así como en el Sistema Central; se espera abundante nubosidad de tipo alto en el resto de la Península y Baleares.

En cuanto a las precipitaciones, estas afectarán al oeste de Castilla y León, y sistema Central, noroeste de Extremadura y especialmente a Galicia, donde en su mitad occidental es probable que sean persistentes y ocasionalmente fuertes con tormentas aisladas, que podrían dar lugar a acumulaciones significativas en el oeste de A Coruña.

Mientras, en las islas Canarias, habrá intervalos nubosos en las islas occidentales con probables lluvias débiles; nubes bajas en el norte de Gran Canaria y poco nuboso o despejado en el resto.

AEMET avisa de que serán probables nieblas matinales en las montañas de la vertiente atlántica y meseta Sur, mientras que en el oeste de Galicia se esperan brumas frontales.

Las temperaturas máximas estarán en ascenso, en general, excepto puntuales descensos en zonas del sistema Central y puntos de la fachada oriental, y pocos cambios en las islas. Habrá un predominio de ascensos de las mínimas en la Península y Baleares, si bien con ligeros descensos en puntos de la vertiente mediterránea al igual que en Canarias. Así, las heladas serán localmente moderadas en Pirineos.

Los vientos soplarán de componente sur en la Península y Baleares, con poniente rolando a levante en el Estrecho y Alborán. Además, serán moderados en el Cantábrico, litorales del Mediterráneo, mitad norte de la vertiente atlántica y en la sur de forma ocasional al final; flojos en general en el resto.

De hecho, AEMET, prevé intensidades fuertes en litorales de Galicia, así como rachas muy fuertes afectando a la citada comunidad además de zonas altas del área cantábrica. En las Canarias será flojo variable tendiendo a suroeste y arreciando.