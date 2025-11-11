La UE anuncia ayuda humanitaria de emergencia a Sudán para reforzar sus operaciones tras la caída de El Fasher

La Unión Europea ha anunciado este martes una partida de un millón de euros adicional de ayuda humanitaria a Sudán, para reforzar sus operaciones frente a la crisis de desplazados desatada tras la caída de El Fasher a manos de las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF, por sus siglas en inglés).

En un comunicado, la Comisión Europea detalla que la partida reforzará la respuesta de emergencia en toda la región de Darfur del Norte, incluyendo la localidad de Tawila, convertida en centro de acogida de desplazados del conflicto.

Los fondos humanitarios europeos se dedicarán al suministro de agua, servicios de higiene y saneamiento, así como refugios de emergencia para las personas que huyen de El Fasher, ciudad asediada durante meses y sobre la que la comunidad internacional ha puesto los ojos por las supuestas atrocidades cometidas por los combatientes de las RSF.

Esta ayuda de emergencia complementa los más de 272 millones de euros asignados durante este año en asistencia humanitaria, tanto a las personas afectadas por el conflicto en Sudán como a los refugiados sudaneses que huyen hacia los países vecinos.

Por su parte, la comisaria de Gestión de Crisis, Hadja Lahbib, ha denunciado las "atrocidades masivas" cometidas por las RSF, "desde asesinatos por motivos étnicos hasta violencia sexual generalizada" que relatan "informes creíbles" de la comunidad internacional.

"Faltan las palabras para describir la magnitud de esta catástrofe humanitaria", ha señalado, recalcando que mientras Sudán se "desangra", la UE "no se quedará mirando en silencio". Así ha defendido que la partida anunciada servirá para reforzar las operaciones humanitarias de la UE en marcha.