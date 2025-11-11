La RFEF visita Zaragoza para "conocer de cerca la evolución" del futuro estadio Ibercaja Romareda

Un equipo técnico de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha visitado Zaragoza este martes "para conocer la evolución del proyecto aragonés" como una de las sedes de la XXIV Copa Mundial de la FIFA que España, Portugal y Marruecos albergarán en 2030", según indicó el propio Ayuntamiento maño en una nota de prensa.

"Este encuentro se enmarca dentro de los protocolos de supervisión rutinaria y se ha centrado fundamentalmente en el seguimiento y monitorización estructural del nuevo estadio zaragozano", subrayó el Ayuntamiento en su mismo comunicado oficial.

"El interés principal de la visita se ha focalizado sobre todo en conocer de cerca el progreso de los trabajos de construcción del nuevo estadio de fútbol, donde se han detallado las actuaciones ya acometidas y las fases constructivas que se encaran a partir de ahora, con la estructura del Gol Sur levantándose y el resto de la parcela encaminada a ir consolidando la base del futuro equipamiento", añadió la RFEF.

Su grupo de representantes estuvo encabezado por Eduard Dervishaj, director de Relaciones Internacionales y responsable desde mayo de este año para la cita mundialista. "Han querido conocer de cerca el Ibercaja Estadio como ejemplo de la gestión eficiente y compromiso institucional, que ya ha sido visitado por otros clubes y ciudades españolas y europeas como ejemplo de infraestructura singular", señaló la nota.

"Esta visita ordinaria de trabajo ha estado guiada por el interlocutor de la sede zaragozana y consejero de Urbanismo del Ayuntamiento de Zaragoza, Víctor Serrano, quien ha contado con el director gerente de la Sociedad La Nueva Romareda, Martín Fuica, y el presidente de la Real Federación Aragonesa de Fútbol (RFAF), Manuel Torralba, así como distintos técnicos municipales y responsables de la contrata y de la consultora de ingeniería que lideran la construcción del nuevo estadio", concluyó el comunicado de la RFEF.