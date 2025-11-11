La Comisión Europea planteará rebajar las medidas de protección de datos del RGPD en favor de la IA y la competitividad

La Comisión Europea planea presentar el próximo miércoles 19 de noviembre una reforma del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) con medidas que rebajarán la protección de datos y las normas de privacidad, para poder impulsar el desarrollo y uso de la inteligencia artificial (IA) y aumentar la competitividad europea en este ámbito.

El RGPD es una ley europea que busca establecer una serie de normas para proteger los datos personales de las personas físicas de la Unión Europea, permitiendo que los ciudadanos tengan un mayor control sobre sus datos personales e implementando reglas sobre la recopilación, uso y protección de datos.

Este reglamento entró en vigor en el año 2018 y, aunque busca la protección de los usuarios, su aplicación también ha conllevado algunas dificultades a la hora de desarrollar y utilizar algunas tecnologías de IA en Europa, incluidas tecnologías de empresas internacionales.

Es el caso de empresas como Google, Apple con la integración de Apple Intelligence, Meta con sus modelos de IA y con la aplicación de ciertas funciones de publicidad en sus plataformas de redes sociales, entre otras compañías, que no han lanzado sus innovaciones en la UE debido a la "naturaleza impredecible del entorno regulatorio europeo".

En este marco, la Comisión Europea pretende presentar a finales de noviembre un paquete integral de reforma digital para simplificar su legislación tecnológica, tal y como ha podido conocer el medio Politico, quien ha tenido acceso a documentos preliminares en los que se da a conocer que se pretende cambiar el RGPD en favor de la IA.

En concreto, se trata de un borrador con medidas que se basan en rebajar las normas de protección actuales para permitir que las empresas utilicen tecnologías de IA y, de esta manera, aumentar la competitividad de la Unión Europea en el sector.

Este documento se presentará el próximo miércoles 19 de noviembre y, según el medio citado, se prevé que incluya excepciones para que las empresas de IA puedan procesar legalmente categorías especiales de datos para entrenar sus modelos, con información relacionada a temas como las creencias religiosas, la etnia o datos de salud.

Igualmente, también pretenden redefinir cuáles son considerados como datos personales y modificar cuestiones como la normativa europea relacionada con la 'Ley de las Cookies', de cara a facilitar el seguimiento de los usuarios. Respecto a esto último, la Comisión Europea ya adelantó una modificación de la normativa de 'cookies' actual para simplificar su gestión por parte de los usuarios.

Una vez presentada esta propuesta de modificación del RGPD, deberá ser aprobada por los miembros del Parlamento Europeo para llevar a cabo la implementación de los cambios en el reglamento.