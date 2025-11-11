Fernando Sánchez Castillo presenta 'Libre', una instalación de 25.000 estatuas ecuestres de Franco pero sin jinete

La pieza central creada por Fernando Sánchez Castillo para el Círculo de Bellas Artes de Madrid permite al público llevarse una de las 25.000 figuras ecuestres expuestas, pero para ello deberá dejar por escrito una reflexión personal sobre la libertad. Según informó el medio, esta acción artística forma parte de una celebración nacional por los cincuenta años de libertad en España.

El artista presenta la instalación 'Libre', compuesta por una multitud de miniaturas que representan la famosa estatua ecuestre de Francisco Franco sin jinete. Según detalló el medio, la muestra estará abierta al público los días 15 y 16 de noviembre, ofreciendo una oportunidad de interacción directa con la obra. El evento se enmarca dentro de la iniciativa oficial “50 años de España en libertad”, impulsada por el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática.

Cada figura reproduce a escala reducida la escultura ecuestre que se mantuvo en lugares destacados de ciudades como Madrid, Santander y Valencia. La versión original, obra de José Capuz, permaneció durante décadas en los Nuevos Ministerios de Madrid, hasta su retirada en 2005. De acuerdo con la información publicada, la obra de Sánchez Castillo revisita este monumento histórico, alterando su significado original al eliminar la figura del jinete.

El artista explicó en un comunicado compartido por el medio que el caballo sin jinete funciona como una metáfora colectiva. “El caballo sin jinete es una metáfora del pueblo que, cincuenta años después, ha recuperado las riendas de su destino. Con esta obra el poder se disuelve en la colectividad y los monumentos se convierten en espacios abiertos a la participación de todos. La memoria democrática no debe ser un ejercicio de nostalgia, sino una práctica viva que se construya cada día entre la ciudadanía”, expresó Sánchez Castillo.

El evento pretende fomentar la reflexión pública sobre el significado de la libertad y el papel de la memoria democrática. Según reportó la fuente, el público podrá llevarse una de las miniaturas al dejar constancia escrita de una reflexión personal ligada a estos conceptos. Esta dinámica convierte la instalación no solo en una exposición, sino en un proceso participativo y en un ejercicio de memoria activa.

Sánchez Castillo cuenta con una trayectoria reconocida por explorar la relación entre arte, poder y memoria. Según consignó el medio, sus obras forman parte de colecciones permanentes en instituciones internacionales como el Centre Pompidou de París, la Tate Modern de Londres y el Museo Reina Sofía de Madrid. La instalación 'Libre' se suma a este recorrido mediante el uso de artefactos simbólicos para proponer nuevas lecturas sobre la historia contemporánea española.

El proyecto se inserta dentro de la agenda de actividades promovidas por el Gobierno a través del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, en el marco del medio siglo transcurrido desde la llegada de la democracia. El medio detalló que la iniciativa busca invitar a la ciudadanía a participar de manera activa en la construcción de la memoria colectiva y en la definición del significado de la libertad en la actualidad.

La reinterpretación de la figura ecuestre de Franco, marcada por la ausencia del dictador en la escultura, plantea un diálogo con el pasado y promueve el debate sobre la vigencia y transformación de los símbolos históricos. Según publicó el medio, tanto la forma de la intervención como su presentación en el emblemático Círculo de Bellas Artes de Madrid, uno de los referentes culturales de la ciudad, contribuyen a reforzar su vocación de espacio abierto y plural para la reflexión social.

La propuesta de Sánchez Castillo implica una resignificación del antiguo monumento, trasladando la atención del personaje histórico hacia la colectividad representada por el caballo sin jinete. De acuerdo con el medio, esta nueva mirada busca estimular una memoria democrática entendida como proceso continuo y compartido, donde la ciudadanía se convierte en actor principal.

El evento tendrá lugar durante dos días, tiempo en el cual el público podrá participar en esta acción artística y contribuir con su propia visión sobre la libertad, en paralelo a la conmemoración oficial de los cincuenta años de democracia en España.