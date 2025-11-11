Detenidos 16 ultras de fútbol que protagonizaron una pelea en Santander

La Policía Nacional detuvo a 16 ultras que, presuntamente, protagonizaron enfrentamientos violentos el pasado 28 de septiembre en Santander, y a los que se les atribuyen delitos de desórdenes públicos y de odio.

Según ha informado la Policía, las detenciones, realizadas en el día de 4 de noviembre, se han llevado a cabo en las ciudades de Santander (13) y Gijón (3). No se descarta que se practiquen más detenciones ya que la operación se mantiene abierta en las distintas ciudades.

Los hechos investigados se produjeron alrededor de las 00:00 horas del pasado 28 de septiembre --una vez finalizado el partido de fútbol entre el Racing de Santander y el FC Andorra-- y tras coincidir en una zona hostelera miembros ultras de las Juventudes Verdiblancas y miembros pertenecientes a movimientos radicales asentados en Asturias que se habían desplazado a Santander, con motivo del festival anual de Galerna Fest organizado por la Asociación Cultural Alfonso I, si bien alguno de ellos pertenecen al grupo radical Ultra Boys del equipo de fútbol Real Sporting de Gijón.

En el enfrentamiento se utilizaron todo tipo de objetos contundentes y mobiliario como botellas, sillas, vasos o copas. Como consecuencia se produjeron lesiones físicas y materiales en el mobiliario de los bares de la zona. La investigación ha sido dirigida por el Juzgado de Instrucción número 5 de Santander.