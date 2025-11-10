Detectados tres drones sobre una central nuclear en Bélgica

Al menos tres drones fueron detectados el domingo sobre la central nuclear belga de Doel, situada cerca de la frontera con Países Bajos, según ha confirmado la empresa Engie, que opera las instalaciones, sin que por ahora haya más informaciones sobre este incidente, en el mismo día en el que el aeropuerto de Lieja suspendió brevemente operaciones por el avistamiento de otro aparato en la zona.

La portavoz de Engie, Hellen Smeets, ha indicado que los aparatos fueron localizados por los trabajadores de seguridad de la central y ha agregado que no hubo impacto alguno sobre las operaciones. "Los servicios competentes supervisan la situación", ha dicho, según ha recogido la emisora belga RTL.

El suceso tuvo lugar horas después de una breve suspensión de operaciones en el aeropuerto de Lieja, entre las 19.30 y las 20.25 horas, por la detección de varios aparatos no tripulados en la zona, en línea con varios incidentes similares durante los últimos días en las instalaciones. La semana pasada hubo suspensiones de dos días en las operaciones en el aeropuerto de la capital, Bruselas.

El ministro de Defensa belga, Theo Francken, aseguró la semana pasada que los recientes sobrevuelos de drones en el país europeo suponen una "amenaza seria", mientras que los servicios de Inteligencia del país barajan la hipótesis de que el incidente sea el resultado de la injerencia de un "actor estatal".