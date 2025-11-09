Agencias

El exjugador y entrenador Rudi Völler recibe el premio Leyenda del Deporte en Alemania

El exfutbolista y entrenador alemán Rudi Völler, campeón del mundo en 1990 y exseleccionador masculino de su país, ha sido homenajeado este fin de semana como Leyenda del Deporte en la 43ª edición del Baile de la Prensa Deportiva Alemana, celebrado en Fráncfort.

"De pequeño, mi único sueño era jugar en el primer equipo del Kickers Offenbach. Al final, conseguí algo más que eso", declaró Völler, de 65 años, ante más de 1.000 invitados en la gala celebrada el sábado por la noche en la sala de conciertos Alte Oper. Sin embargo, Völler negó sentirse una leyenda. "Fui bendecido con talento divino", afirmó.

Con tanta "suerte", combinada con el trabajo duro, hay que "mantener la humildad y devolver algo", según añadió. A petición suya fue Wolfgang Niersbach, expresidente de la Federación Alemana de Fútbol (DFB), quien le entregó el trofeo con forma de caballo alado.

Völler ganó el Mundial con la selección de Alemania como jugador en la edición de 1990, disputada en Italia, y luego como entrenador llevó a la 'Mannschaft' al segundo puesto en el Mundial de 2002, disputado en Corea del Sur y Japón, y donde perdió la final contra Brasil.

El exdelantero y entrenador también ocupó durante casi 19 años un puesto directivo en el organigrama del Bayer Leverkusen antes de asumir el cargo de director deportivo de Alemania en febrero de 2023.

Antes que Völler recibieron este premio, que se entrega desde 2007, Franz Beckenbauer, Boris Becker, Michael Schumacher, Katarina Witt, Lothar Matthäus, Heiner Brand, Uwe Seeler, Isabell Werth y Gerd Müller, entre otras personalidades.

