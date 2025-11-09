Detenidas tres personas cuando intentaban introducir 4.200 kilos de hachís por la costa de Alicante

La Guardia Civil, en el marco de la operación 'Maratón25', ha detenido a tres personas que fueron supuestamente sorprendidas cuando trataban de introducir en la península 4.200 kilogramos de hachís con embarcaciones a través de la costa de Alicante.

Además, los agentes han intervenido 2.000 litros de combustible que utilizaban para el abastecimiento de las embarcaciones, una de las narcolanchas y cuatro vehículos, según ha informado el instituto armado en un comunicado.

Los hechos ocurrieron cuando la Guardia Civil detectó tres embarcaciones, una de ellas de alta velocidad, que se dirigían hacia la costa norte de la provincia de Alicante, momento en que se estableció un dispositivo coordinado que permitió localizar en las inmediaciones de cala Granadella, en Xàbia, cuatro vehículos sospechosos que podían tener relación con la llegada de las narcolanchas.

Estos vehículos se encontraban estacionados a pie de playa. Los agentes establecieron un perímetro de seguridad, por si se trataba del punto de desembarco del alijo. Minutos después, fueron avistadas llegando a tierra las tres embarcaciones que arribaban a la orilla y comenzaron a descargar la droga, momento en el que fueron sorprendidos por los agentes, que detuvieron a tres de los presuntos implicados.

La droga intervenida ha sido sometida a un narcotest y su pesaje, con un resultado de 4.200 kilogramos de hachís. A los detenidos se les imputan los delitos de tráfico de drogas, resistencia y desobediencia a agentes de la autoridad y pertenencia a grupo criminal.

La operación ha sido llevada a cabo por la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Alicante con el apoyo de la Patrulla de Fiscal y Fronteras de Dénia y Seguridad Ciudadana. Asimismo, ha colaborado agentes de Policía Local de Xàbia y dirigida por el Juzgado de Instrucción número 2 de Dénia que entiende de la causa.