Las autoridades austriacas incautan armas supuestamente vinculadas a Hamás en Viena

Las autoridades austriacas han informado este jueves de que han incautado varias pistolas supuestamente vinculadas con la milicia palestina Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), durante un operativo llevado a cabo en la capital de Austria, Viena.

"La Dirección de Seguridad e Inteligencia del Estado (DSN) ha incautado cinco pistolas en Viena en relación con una operación terrorista (...) Durante varias semanas, ha llevado a cabo una exhaustiva investigación, con la colaboración de la comunidad internacional, sobre una organización terrorista con actividad global y vínculos con Hamás", reza un comunicado del Ministerio del Interior.

La investigación apunta a que el grupo "introdujo armas en Austria para almacenarlas y utilizarlas en posibles atentados terroristas en Europa", en particular contra instituciones israelíes o judías en el continente europeo. Tras "una exhaustiva investigación", agentes de la DSA descubrieron "un arsenal" en un trastero alquilado, donde se hallaron cinco pistolas y diez cargadores.

"Se cree que el arsenal pertenece a las operaciones en el extranjero de la organización terrorista Hamás", ha indicado la cartera ministerial, que ha agregado que un ciudadano británico de 39 años ha sido detenido a principios de esta semana como sospechoso de tener "estrechos vínculos" con el arsenal y con la facción del grupo en Europa.

Para el Gobierno austriaco, la investigación y la incautación "representan otro importante éxito en la lucha contra el tráfico ilegal de armas y el terrorismo internacional". Para el ministro del Interior, Gerhard Karner, "este caso demuestra una vez más que la DSA cuenta con excelentes redes internacionales y actúa con decisión contra toadas las formas de extremismo".

