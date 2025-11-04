JBL ha llevado el diseño de oído abierto a los más pequeños con los auriculares infantiles JBL Junior FREE

JBL ha llevado el diseño de oído abierto a los usuarios más pequeños con los auriculares infantiles JBL Junior FREE, que además de ofrecer una experiencia auditiva segura, incluye controles parentales para gestionar el tiempo de reproducción.

La compañía tecnológica ha adaptado el diseño de oído abierto a los oídos de los más pequeños, para que al llevar puestos los auriculares Junior FREE puedan escuchar un sonido de alta calidad que no obstruye el canal auditivo, permitiendo oír el mundo que les rodea en todo momento.

Cuenta también con JBL Safe Sound, un ajuste de control parental disponible en la aplicación JBL Headphones que permite establecer el volumen máximo al que pueden escuchar audio los niños -con límite de volumen de hasta 85dB- y también durante cuánto tiempo.

Los padres, además, pueden recibir informes sobre la actividad de sus hijos tanto de manera diaria como semanal para ayudarles a mantener unos hábitos de escucha seguros.

Se ajustan gracias a su formato de auriculares inalámbricos con banda para el cuello, que es flexible y se adapta a distintas tallas. Están fabricados con silicona suave y son ultraligeros para que llevarlos puestos sea cómodo.

Incorporan botones de tamaño grande, para que sean fáciles de usar, y tienen un diseño resistente a salpicaduras. Son compatibles con la tecnología Bluetooth multipunto, que permite emparejar hasta dos dispositivos al mismo tiempo, y su batería ofrece hasta 10 horas de escucha.

Como ha informado en una nota de prensa, los auriculares JBL Junior FREE estarán disponibles a partir de noviembre en los colores morado, turquesa y melocotón, por 69,99 euros.