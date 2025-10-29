Agencias

Ucrania rechaza que Rusia haya cercado la ciudad de Kupiansk, en el noreste del país

Por Newsroom Infobae

Las Fuerzas Armadas de Ucrania han rechazado este miércoles que las tropas rusas hayan cercado la ciudad de Kupiansk, que está situada en la región ucraniana de Járkov, en la parte norte de la zona oriental ucraniana objeto de la ofensiva militar rusa.

El Ejército ha indicado que la idea de haber rodeado la localidad responde a "puras ensoñaciones" y ha afirmado que las declaraciones realizadas "no son verdad", según un comunicado difundido a través de Telegram.

Sí han afirmado, no obstante, que se están produciendo "fuertes enfrentamientos" entre las tropas rusas y ucranianas en los alrededores de la ciudad. Además, ha confirmado que las fuerzas rusas están "haciendo todo lo posible por hacerse con el control de la zona norte de la localidad", aunque de momento no han conseguido rodearla de forma efectiva en su conjunto.

"Esto es una mera elucubración y no se basa en datos recabados sobre el terreno", recoge el texto, que acusa al presidente ruso, Vladimir Putin, de ser un "criminal de guerra". "(Putin) se ve abocado a ridiculizarse con mentiras sobre sus propios generales, que ya no se las creen ni las élites que lo apoyan ni sus fieles seguidores", ha zanjado.

El fin de semana, el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas rusas, el general Valeri Gerasimov, aseguró que hasta 5.000 soldados ucranianos habían quedado "rodeados en Kupianks", mientras que otros 5.500 habían quedado atrapados cerca de Krasnoarmeisk.

Desde entonces, las autoridades ucranianas no habían confirmado el avance ruso, y los medios de comunicación ucranianos tampoco informaban al respecto aunque recogían informaciones sobre acciones de grupos de sabotaje y de reconocimiento rusos.

EuropaPress

