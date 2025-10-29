Agencias

Lamine Yamal, primera reacción tras comprar la mansión de Shakira y Piqué por 11 millones de euros

Por Newsroom Infobae

Después de tres meses de duras negociaciones que se han llevado en el más absoluto de los secretos, este fin de semana salía a la luz que Lamine Yamal estaría interesado en comprar el que fue el hogar de Shakira y Gerard Piqué en los tiempos felices de su relación.

Una impresionante mansión situada a las afueras de Barcelona, en Esplugues de Llobregat, que cuenta con seis dormitorios, cinco baños, grandes salones, varias terrazas, piscina exterior e interior, biblioteca, bodega, gimnasio, campo de fútbol e incluso estudio de grabación -perfecto para la novia del futbolista del Barça, Nicki Nicole- que la cantante colombiana y el exdefensa culé habrían puesto a la venta por 14 millones de euros tras su separación en junio de 2022.

Una casa que Lamine querría hacer suya y convertir en el lugar perfecto para un jugador de fútbol de élite -reformando el gimnasio-, y que después de un tira y floja con los emisarios de Shakira y Piqué respecto a las condiciones, habría comprado este lunes ante notario por una cantidad que rondaría los 11 millones de euros.

Tras la firma de la operación, y ya como nuevo propietario de la mansión de la cantante de 'Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan', Yamal ha querido comprobar que todo se encuentra a su gusto antes de mudarse y varios técnicos llegaban al lugar el martes por la mañana para comprobar si funcionan las puertas automáticas de los garajes, y si la residencia cuenta con las medidas de seguridad y privacidad que quiere el jugador antes de instalarse en la que ya es su nueva casa.

Una operación inmobiliaria no apta para cualquier bolsillo -sí para la estrella blaugrana, que con contrato con el Barça hasta 2031 cobraría alrededor de 15 millones por temporada- sobre la que Lamine no ha querido hacer declaraciones a su llegada al piso en el que todavía reside a las afueras de la ciudad condal a la espera de hacer la mudanza.

Cargado de maletas, acompañado por un amigo y con una sudadera con capucha tapándole el rostro para intentar pasar desapercibido, el futbolista ha guardado silencio y no ha querido confirmar si ya es el nuevo dueño de la mansión de Shakira y Piqué.

