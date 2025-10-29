Lamine Yamal, primera reacción tras comprar la mansión de Shakira y Piqué por 11 millones de euros

Después de tres meses de duras negociaciones que se han llevado en el más absoluto de los secretos, este fin de semana salía a la luz que Lamine Yamal estaría interesado en comprar el que fue el hogar de Shakira y Gerard Piqué en los tiempos felices de su relación.

Una impresionante mansión situada a las afueras de Barcelona, en Esplugues de Llobregat, que cuenta con seis dormitorios, cinco baños, grandes salones, varias terrazas, piscina exterior e interior, biblioteca, bodega, gimnasio, campo de fútbol e incluso estudio de grabación -perfecto para la novia del futbolista del Barça, Nicki Nicole- que la cantante colombiana y el exdefensa culé habrían puesto a la venta por 14 millones de euros tras su separación en junio de 2022.

Una casa que Lamine querría hacer suya y convertir en el lugar perfecto para un jugador de fútbol de élite -reformando el gimnasio-, y que después de un tira y floja con los emisarios de Shakira y Piqué respecto a las condiciones, habría comprado este lunes ante notario por una cantidad que rondaría los 11 millones de euros.

Tras la firma de la operación, y ya como nuevo propietario de la mansión de la cantante de 'Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan', Yamal ha querido comprobar que todo se encuentra a su gusto antes de mudarse y varios técnicos llegaban al lugar el martes por la mañana para comprobar si funcionan las puertas automáticas de los garajes, y si la residencia cuenta con las medidas de seguridad y privacidad que quiere el jugador antes de instalarse en la que ya es su nueva casa.

Una operación inmobiliaria no apta para cualquier bolsillo -sí para la estrella blaugrana, que con contrato con el Barça hasta 2031 cobraría alrededor de 15 millones por temporada- sobre la que Lamine no ha querido hacer declaraciones a su llegada al piso en el que todavía reside a las afueras de la ciudad condal a la espera de hacer la mudanza.

Cargado de maletas, acompañado por un amigo y con una sudadera con capucha tapándole el rostro para intentar pasar desapercibido, el futbolista ha guardado silencio y no ha querido confirmar si ya es el nuevo dueño de la mansión de Shakira y Piqué.