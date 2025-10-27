Gloria Camila e Iván González, su paz salta por los aires en su tenso reencuentro

A pesar de que Gloria Camila e Iván González dejaron atrás sus diferencias en el 'Puente de la Concordia' tras la expulsión del influencer de 'Supervivientes All Stars 2025', y minutos antes de que la hija de José Ortega Cano siguiese sus pasos al perder su igualado duelo contra Jessica Bueno en la nominación, la paz ha saltado por los aires entre ambos en su reencuentro este domingo en el plató de 'Supervivientes: Conexión Honduras'.

Y es que la tía de Rocío Flores no ha dudado en responder implacable al gaditano al enterarse por Sandra Barneda de que Iván ha confesado en Mediaset Infinity que está "muy decepcionado" con ella después de ver unas imágenes que "no se esperaba" y que le han hecho sentirse "como un tonto".

"Me las esperaba pero prefería no verlas. Un machaque, una obsesión... no dejó títere con cabeza hasta que la gente se dio cuenta cómo era y hoy está aquí sentada" le ha reprochado el novio de Teresa Bass; "No es un machaque quien habla delante de la cámara y una tía honesta que le para los pies de todos modos a los que quieren aplastarme y pisarme" ha respondido Gloria tajante.

Cada vez más molesto, Iván le ha recordado que "has empezado el concurso desmintiendo una historia -el romance que vivieron en el pasado- donde te he intentado proteger todo el tiempo, luego más tarde lo has admitido, luego lo has vuelto a desmentir y me has acusado a mí de ser un mentiroso, cuando has hecho lo que decías que yo estaba haciendo".

"Están los que van de frente y los que se esconden detrás" le ha respondido ella pasando por alto el comentario sobre el breve affaire que habrían vivido en 2020 cuando Gloria tenía pareja. "Yo salí nominada 5 veces. Yo estoy aquí pero antes te fuiste tú. Yo me salvé y tú te fuiste" ha sentenciado, haciendo referencia a que la audiencia la eligió antes que a él cuando se retaron a salir nominados juntos.

La cosa no se ha quedado ahí, ya que Iván no ha dudado en tachar a la hija de Rocío Jurado de 'falsa' por nominar a Carlos Alba después de llamarle "intocable" en todo el concurso. Un dardo al que la colombiana ha contestado asegurando que no ha sido la única en nominar a algunos de sus intocables, en una "estrategia" por hacerse con el maletín que le salió tan mal que le expulsaron en cuanto ambos salieron nominados.