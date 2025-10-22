Agencias

Herida grave una mujer de 24 años en un accidente de tráfico en Fuenlabrada

Por Newsroom Infobae

Guardar

Una mujer de 24 años ha resultado gravemente herida en la noche de este martes en Fuenlabrada tras sufrir un accidente de tráfico al impactar el vehículo que conducía contra el quitamiedos lateral derecho en el punto kilométrico 60,5 de la M-50.

Según ha informado a Europa Press el servicio de Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid, la víctima, que era la única ocupante del turismo, ha quedado inconsciente y sin respiración tras el accidente.

Con todo, una enfermera que ha sido testigo del accidente ha realizado maniobras de reanimación cardiopulmonar que ha proseguido el SUMMA 112 a su llegada al lugar de los hechos, logrando revertir la parada cardiorrespiratoria. Tras ello, la paciente ha sido intubada y trasladada en estado grave por el servicio al hospital Puerta de Hierro de Majadahonda.

Los Bomberos de la Comunidad de Madrid, que también han asistido en las primeras maniobras de reanimación, han llevado a cabo labores de prevención en la zona. Asimismo, la Guardia Civil está investigando los hechos con la colaboración de la Policía Nacional.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El presidente de Perú declara el estado de emergencia en Lima y Callao y "pasa a la ofensiva" contra el crimen

El presidente de Perú declara

La ONU denuncia los ataques de colonos israelíes contra agricultores palestinos en Cisjordania

La ONU denuncia los ataques

Condenado a una 2ª cadena perpetua en Italia un militar uruguayo implicado en la Operación Cóndor

Condenado a una 2ª cadena

Los concursantes de 'Supervivientes All Stars' se enfrentan a la noche más atrevida, la mesa de las tentaciones

Los concursantes de 'Supervivientes All

El Supremo de Brasil condena a 7 acusados de desinformar y promover ataques en la trama golpista de Bolsonaro

El Supremo de Brasil condena