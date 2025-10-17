Colombia ordena el cese inmediato de operaciones de la empresa Worldcoin en todo el país

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) de Colombia ha ordenado el cierre "inmediato y definitivo" de World Foundation y Tools for Humanity Corporation (antiguamente conocida como Worldcoin) en todo el país por recolectar información biométrica sin ofrecer información clara sobre el tratamiento de estos datos, según ha informado la institución en un comunicado.

La compañía, que aterrizó en Colombia en el primer semestre de 2024, recolectaban imágenes biométricas del iris de millares de personas a cambio de una contraprestación económica. "Sin embargo, las finalidades del tratamiento de estos datos no fueron suficientemente claras ni bien informadas", explica el regulador.

En concreto, la Dirección de Investigaciones de Protección de Datos Personales constató que World "condicionó la voluntad de las y los titulares de aceptar el tratamiento de su información sensible al ofrecimiento de un incentivo económico" y que "no les brindó información clara" sobre las finalidades específicas del tratamiento.

Ante esta situación, la SIC ha ordenado suprimir los datos personales sensibles, incluidos los códigos de iris, de las bases de datos, repositorios o servidores que utilice World para su almacenamiento, y ha obligado a la empresa a cerrar sus operaciones para que no puedan realizar "ninguna actividad de tratamiento de datos personales en Colombia".

Con esta decisión, especifica, "no pretende desincentivar el desarrollo tecnológico", pero recuerda que la creación de nuevos negocios que impliquen la recolección y el tratamiento de datos personales en territorio colombiano "debe hacerse de manera responsable, ética y en estricto cumplimiento del ordenamiento jurídico".