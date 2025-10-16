Las imágenes que no se vieron del efusivo encuentro entre Juan del Val y Nuria Roca tras ganar el Premio Planeta 2025

Juan del Val ha vivido esta semana uno de los momentos más importantes de su vida al convertirse en el ganador del Premio Planeta 2025, gracias a su novela 'Vera, una historia de amor', que narra la historia de una mujer de 45 años de la alta sociedad sevillana, casada con un marqués, que conoce a un chico más joven que ella del que se enamora perdidamente y por el que decide romper con su matrimonio y con los convencionalismos sociales.

Emocionadísimo, el escritor subía al escenario a recoger el galardón y pronunciaba un discurso que era toda una declaración de amor a su mujer, Nuria Roca: "Este premio es para una persona que es Nuria, porque sin ti esto sería imposible, porque sin ti nada tiene sentido. Cada vez que te miro, llevo 30 años mirándote, casi 30 años mirándote, descubro la suerte que tengo. Te amo, eres mi vida, te quiero".

Además, también agradecía a todos sus seres queridos el haberle acompañado en esta etapa profesional: "Si estoy aquí esta noche, evidentemente es imposible llegar solo. Gracias a todos: A Juan, a Pau y a Olivia, mis hijos, porque sin vosotros no tendría ninguna emoción levantarme cada mañana. A mis padres, esto a lo mejor me cuesta un poco más, tengamos la edad que tengamos, yo creo que somos siempre un niño que queremos que nuestros padres estén orgullosos de nosotros. Yo espero que esta noche estéis un poquito más orgullosos de mí con los años que os he dado yo. Gracias papá por tu sentido del humor y tu ironía, que siempre la tengo dentro, y gracias mamá por enseñarme que pase lo que pase, siempre hay esperanza".

Tras el discurso, Juan del Val corría a besar los labios de Nuria Roca, protagonizando unas imágenes de lo más entrañables en las que podemos ver el gran amor de la pareja, que en más de una ocasión se ha cuestionado.

Orgullosa del premio de su marido, la presentadora de televisión también le ha querido dedicar unas palabras a través de sus redes sociales: "Mientras creabas su universo él de la novela- observaba cómo te emocinabas, cómo el amor transcurría en todas direcciones, en cada personaje y en cada relación, cómo eres capaz de crear un universo único... tienes tanta personalidad escribiendo que cada frase trasciende a lo que cuentas Juan... GRACIAS".