El volcán Lewotobi registra su mayor erupción y escupe una columna de cenizas de 10 kilómetros de altura

La Agencia de Vulcanología y Mitigación de Desastres Geológicos de Indonesia ha indicado este miércoles que se ha registrado la mayor erupción volcánica en el monte Lewotobi Laki Laki, que ha escupido una gran columna de cenizas de más de 10 kilómetros de altura sobre el nivel del mar.

La erupción, que ha llevado a las autoridades a elevar la alerta a su máximo nivel, ha tenido lugar sobre las 1.35 de la mañana (hora local), cuando la población de la isla de Flores, en el este de Indonesia, ha sido advertida del inminente peligro para los residentes de la zona más cercan al cráter.

El director de la agencia, Muhamad Wafid, ha recomendado a todos los residentes y turistas que se encuentran en la isla permanecer a una distancia de al menos 6 kilómetros en torno a la montaña y ha pedido permanecer "alerta" ante posibles inundaciones provocadas por corrimientos de tierra.

Esta primera erupción, que ha durado 9 minutos, se ha visto seguida de otra de menos intensidad sobre las 9.21 (hora local), cuando el volcán ha expulsado otra columna de unos 9,5 kilómetros de altura sobre el nivel del mar.

Las autoridades han advertido de que estas cenizas están afectando a los vuelos en la isla, por lo que el Aeropuerto de Maumere, situado a 60 kilómetros del volcán, ha tenido que suspender los vuelos --en su mayoría internos--.