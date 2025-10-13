Agencias

Las fuerzas de seguridad de Hamás comienzan las detenciones y ejecuciones en Gaza

Por Newsroom Infobae

Guardar

Al menos siete presuntos colaboradores han sido ejecutados este lunes por las milicias del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) en la ciudad de Gaza y el propio grupo palestino ha conformado detenciones de "un gran número de colaboradores" y miembros de las milicias rivales surgidas en el marco de la ofensiva militar israelí sobre el enclave, ahora detenida.

Los siete supuestos colaboradores han sido ejecutados por un pelotón de fusilamiento en medio de una multitud que ha coreado consignas en apoyo a la resistencia armada, según los vídeos difundidos en redes sociales, recogidos por medios palestinos.

Hamás ha confirmado poco después que sus Fuerzas de Disuasión, dependientes de las fuerzas de seguridad del gobierno gazatí, que controla Hamás, han lanzado varias operaciones que han permitido detener a individuos armados a los que acusan de matar a desplazados y atacar a civiles, así como tomar posiciones de estas milicias rivales.

En el centro de la Franja las fuerzas de seguridad han detenidos a varios individuos implicados en un ataque contra milicianos de Hamás y contra miembros de las fuerzas de seguridad, explica Hamás en un comunicado recogido por el portal de noticias palestino Filastín, afín al grupo.

En el sur del enclave han sido arrestados varios individuos acusados de colaborar con las fuerzas israelíes que habrían sido entregados a las autoridades judiciales para su procesamiento.

"Cualquier persona que se demuestre que colabora con el enemigo o comete delitos será remitida a las autoridades judiciales para que se tomen las medidas legales necesarias", ha destacado Hamás. "Vamos a golpear con puño de hierro a cualquiera que altere la seguridad del frente interno", ha añadido.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

UC3 y Relevent lanzan innovadora licitación de derechos y anuncian que habrá partido inaugural en 'Champions'

UC3 y Relevent lanzan innovadora

Obispos europeos enviarán carta a Von der Leyen ante la COP30 en la que piden actuar frente a la crisis climática

Obispos europeos enviarán carta a

Al Sisi dice que el acuerdo sienta las bases para la solución de dos estados y abre la puerta a la paz

Al Sisi dice que el

Trump interpela a Sánchez por el gasto en defensa: "¿Estáis ya trabajando con el tema del PIB?"

Trump interpela a Sánchez por

El expresidente Sarkozy entrará en prisión el 21 de octubre tras su condena por la trama libia

El expresidente Sarkozy entrará en