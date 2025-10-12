Mueren tres diplomáticos qataríes en un accidente de coche en Egipto

Tres diplomáticos qataríes han perdido la vida y otros dos han resultado heridos en un accidente de tráfico que ha tenido lugar este viernes en Egipto, país en el que se encontraban para participar de las negociaciones de paz sobre el conflicto en la Franja de Gaza.

Concretamente, el incidente ha tenido lugar en la ciudad egipcia de Sharm el Sheij, enclave que acogerá la próxima semana una cumbre internacional por la paz en la Franja. Otros dos delegados han resultado heridos, según ha informado el canal de noticias Al Arabiya en su versión en árabe.

El siniestro se ha producido cuando el vehículo en el que se desplazaban los diplomáticos ha colisionado con otro automóvil mientras se dirigían desde su alojamiento hacia un punto de reunión oficial.

Informes preliminares de las autoridades de seguridad egipcias consultados por el mismo medio han indicado que las autoridades locales han puesto en marcha ya una investigación con el fin de esclarecer las circunstancias exactas del incidente.

No obstante, por el momento, no han trascendido detalles adicionales sobre las causas de la colisión.

Sharm el Sheij se ha preparado para acoger, el próximo 13 de octubre, una cumbre internacional centrada en impulsar la paz en la Franja de Gaza, en un contexto marcado por la intensificación del conflicto. La participación de representantes de Qatar ha sido considerada clave por su papel activo como mediador en las negociaciones entre las partes implicadas.