Un asesor de Putin afirma que Rusia respaldaría "en estos momentos" la candidatura de Trump al Nobel de la Paz

Un destacado asesor del presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha afirmado este viernes que Moscú respaldaría "en estos momentos" la candidatura del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para el Premio Nobel de la Paz, que se entrega durante la jornada y que el inquilino de la Casa Blanca ha pedido en varias ocasiones para sí mismo.

"Creo que lo apoyaríamos ahora mismo, si nos preguntaran", ha dicho Yuri Ushakov, asesor del Kremlin, durante una entrevista concedida al periodista Alexander Yunashev, tal y como ha publicado el reportero en su cuenta en Telegram.

Ushakov ha mostrado así su "sorpresa" por el hecho de que el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, afirmara que apoyaría la nominación de Trump al galardón si Estados Unidos accede a entregar a Ucrania los misiles Tomahawk que le ha pedido para golpear en zonas de Rusia más alejadas de la frontera.

"Es sorprendente, y diría que estúpido, que Zelenski diga que Ucrania apoyaría el Nobel de la Paz para Trump si les vende Tomahawk. Es decir, un premio de la paz por entregar armas", ha argumentado, antes de lamentar que "es algo monstruoso, pero que haya gente que piense así dice mucho de qué tipo de personas son".