Sonia Monroy revela su ruptura con Yola Berrocal: "Me ha traicionado, es muy triste"

En el plató de 'Supervivientes All Stars' tras su expulsión el pasado jueves, Sonia Monroy se ha convertido en una de las protagonistas de la noche al relevar que ha roto su amistad con Yola Berrocal, que además de su representante ha sido la encargada de defenderla en los programas -y discutir con quien hiciese falta, especialmente con la madre de Adara Molinero, Elena Rodríguez- durante su paso por el reality.

Una inesperada noticia que la actriz ha contado cuando Jorge Javier Vázquez la ha piropeado por su espectacular vestido rojo, soltando como quien no quiere la cosa la bomba: "Yola ya no es mi manager". "Yo sabía, sabía que te iba a cabrear que Yola tuviera a malaje" ha respondido en claro tono de broma el presentador, haciendo referencia al mono de peluche de Sonia que su representante ha llevado al plató mientras ella se encontraba en Los Cayos Cochinos.

"Han pasado cosas. Solo digo que Yola ya no es mi manager porque me ha traicionado, no me ha hecho gracia el mono ni otras cosas" ha revelado. "La verdad que es muy triste, el martes -en su reaparición en 'Supervivientes: Tierra de Nadie'- no me enteré, pero luego han pasado cosas, ya lo contaré porque no quiero llorar" añadía, negando con la 'boca pequeña' que Yola la haya engañado con el dinero.

Dispuesto a sonsacarle el motivo de su ruptura, Jorge Javier tiraba de ironía minutos después para comentarle que le veía "completamente compungida" por el fin de su amistad. "Es muy doloroso pelearte con tu hermana", ha asegurado ella antes de que el presentador, sin pelos en la lengua, le haya preguntado si se ha "visto obligada" a ir a '¡De Viernes!' para contar la razón de su enfado con Yola.

"Nadie me obliga a nada" ha sentenciado Sonia, confirmando así que esta noche se sentará en el plató del programa presentado por Santi Acosta y Beatriz Archidona para contar con pelos y señales la razón del fin de su amistad de casi 40 años con Yola.